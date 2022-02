CINEMA : The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, une date de sortie et un premier concept art pour le film d'animation Le Seigneur des Anneaux

Vous l'aviez peut-être manqué, mais New Line Cinema et Warner Bros. Animation ont annoncé un étonnant projet The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim en juin dernier. Il n'a pas encore de traduction officielle, mais ce long-métrage Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim sera un film d'animation se déroulant environ 200 ans avant les évènements du Hobbit, qui reviendra sur les exploits de Helm Main-Marteau, neuvième roi du Rohan, et la création du Gouffre de Helm. Il sera réalisé par Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus, Eden of the East) et scénarisé par Jeffrey Addiss et Arty Papageorgiou, sur une idée originale de Jeffrey Addiss et Will Matthews (Dark Crystal : Le Temps de la Résistance).

Alors que nous venons tout juste de découvrir le premier teaser de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, ce projet revient sur le devant de la scène. Déjà, Warner Bros. Animation confirme sa date de sortie, et il faudra être patient, car ce sera pour le 12 avril 2024 au cinéma aux États-Unis. Le producteur promet cependant déjà qu'un casting vocal sera officialisé prochainement : vu l'ampleur de la licence, nous pouvons nous attendre à tout. Variety a aussi pu dévoiler un premier concept art, dévoilant des paysages montagneux aux abords desquels se prépare une guerre impliquant des oliphants.



La patience est désormais de mise.