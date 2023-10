The Lord of the Rings: Return to Moria, une très mauvaise nouvelle pour les joueurs PS5

L'éditeur North Beach Games et le développeur Free Range Games n'étaient pas très bavards ces dernières semaines, à l'aube du lancement de Lord of the Rings: Return to Moria, un jeu de survie coopératif dans la célèbre mine des Nains de la Terre du Milieu. Mais quand les studios prennent la parole, c'est un véritable ascenseur émotionnel.

Il y a quelques jours, nous apprenions qu'un acteur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson allait reprendre son rôle dans le jeu, et aujourd'hui, les développeurs annoncent que Lord of the Rings: Return to Moria est passé « Mithril ». Dans le milieu du jeu vidéo, c'est plutôt le terme « Gold » qui est utilisé, mais les studios s'amusent... avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. Le jeu est en effet terminé sur PC, il sortira le 24 octobre prochain, mais ce n'est pas le cas de la version PlayStation 5. Eh oui, la date de sortie de Lord of the Rings: Return to Moria est repoussée au 5 décembre 2023 sur PS5, il sortira donc en même temps en version numérique et physique en fin d'année.

Pour rappel, le titre est également attendu sur Xbox Series X|S, mais pas avant le début d'année prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver l'intégrale du Seigneur des Anneaux, avec la nouvelle traduction, à partir de 18,90 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.