The Lord of the Rings: Return to Moria, les nains retournent à la mine dans un nouveau trailer de gameplay du jeu de survie

La licence Le Seigneur des Anneaux a donné lieu à des bons et mauvais jeux, et le récent Le Seigneur des Anneaux : Gollum rentre clairement dans le seconde catégorie. Les prochains titres adaptés de la licence devront donc faire oublier cet échec, quand bien même ils sont gérés par des studios bien différents.

Ce sera bientôt le cas de The Lord of the Rings: Return to Moria, un jeu d'exploration et de survie avec des nains devant explorer des mines générés de manière procédurale, qui se déroulera au Quatrième Âge, après les évènements du Seigneur des Anneaux. Le projet de North Beach et Free Range Games révélé il y a presque tout juste un an refait surface au Summer Game Fest, avec une bande-annonce inédite et surtout des nouvelles de sa sortie, jusqu'à présent prévue pour le printemps 2023.

Elle nous a montré comment nous pourrons creuser pour obtenir des ressources, construire notre forteresse et nos défenses et affronter des créatures obscures, dans la plus pure tradition des jeux de survie modernes. Les fans reconnaîtront peut-être le narrateur : John Rhys-Davies, interprète de Gimli dans les films de Peter Jackson. La date de sortie n'a pas été officiellement donnée, mais elle a été recalée à l'automne 2023 sur PC. En revanche, des versions PS5 et Xbox Series X|S ont été confirmées au passage, pour une parution en simultané à la fin de l'année.



