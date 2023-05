Le Seigneur des Anneaux : Gollum, Daedalic s'excuse pour le jeu, mais un nouveau titre dans l'univers de LOTR est en développement

Chaque sortie d'un jeu sous licence officielle du Seigneur des Anneaux est un petit évènement, tant les fans sont nombreux et la franchise capable d'offrir de belles choses. Mais Le Seigneur des Anneaux : Gollum de Nacon et Daedalic Entertainment est loin d'être une réussite, le jeu déçoit les joueurs.

Daedalic Entertainment a publié aujourd'hui un communiqué pour s'excuser de ce lancement catastrophique, promettant des mises à jour et patchs afin de corriger les bugs, mais il n'est pas certain que cela suffise. Le studio allemand déclare ainsi :

Chers joueurs, Nous tenons à nous excuser sincèrement pour l'expérience décevante que beaucoup d'entre vous ont vécue avec Le Seigneur des anneaux : Gollum lors de sa sortie. Nous reconnaissons et regrettons profondément que le jeu n'ait pas répondu aux attentes que nous nous étions fixées pour nous-mêmes ou pour notre communauté dévouée. Veuillez accepter nos sincères excuses pour toute déception que cela aurait pu causer. Notre objectif en tant que studio et en tant que fans passionnés du Seigneur des Anneaux a toujours été de raconter une aventure captivante et immersive basée sur une histoire. Créer une histoire avec la Terre du Milieu comme terrain de jeu a été le plus grand honneur – et le plus grand défi auquel nous ayons été confrontés jusqu'à présent. Chez Daedalic, nous comprenons que le succès d'un jeu repose sur le plaisir et la satisfaction de ses joueurs. Nous apprécions vraiment vos commentaires et avons activement écouté vos voix, lu vos commentaires et analysé les critiques et suggestions constructives que vous avez fournies. Notre équipe de développement a travaillé avec diligence pour résoudre les bugs et les problèmes techniques que beaucoup d'entre vous ont rencontrés. Nous nous engageons à vous fournir des correctifs qui vous permettront de profiter pleinement du jeu. Encore une fois, nous nous excusons profondément pour tout inconvénient causé et nous apprécions votre compréhension pendant cette période. Nous continuerons à vous tenir au courant de nos progrès et à fournir une communication transparente concernant les correctifs et améliorations à venir. Votre passion et votre dévouement en tant que joueurs ont été le moteur de notre détermination à faire les choses correctement. Merci pour votre soutien. Sincèrement, Daedalic Entertainment

Comme le soulignent de nombreux internautes, ce genre de communiqué post-lancement survient de plus en plus souvent, et l'image d'un jeu buggué à sa sortie reste en mémoire des joueurs. Mais voilà que Daedalic Entertainment a peut-être déjà une occasion de se racheter (ou de planter le dernier clou de son cercueil auprès des fans). Le journal allemand GamesWirtschaft vient de partager un long article qui revient sur l'échec du Seigneur des Anneaux : Gollum et sur l'état des lieux du développement de jeux vidéo en Allemagne. C'est assez négatif, mais le journal indique que Daedalic Entertainment développe un nouveau jeu vidéo avec la licence Le Seigneur des Anneaux depuis juin 2022, qui devrait sortir en fin d'année prochaine. Un nouveau jeu « dans un monde luxuriant rempli de créatures mythiques et de magie » et qui suivra « un personnage dont l'histoire n'a jamais été racontée auparavant ». La journaliste cite Gimli, Gandalf ou Grima Langue-de-Serpent en exemples, mais rien n'est certain et nombreux sont les héros de l'ombre dans la franchise LOTR.

Daedalic Entertainment a évidemment bien mieux à faire actuellement que d'annoncer un nouveau jeu vidéo, et vu les retours concernant Le Seigneur des Anneaux : Gollum, il y a fort à parier que ce nouveau titre sera repoussé en interne pour proposer dès sa sortie une expérience réjouissante. Cette fois, ce sera peut-être la bonne ! Pour vous replonger dans l'univers de la Terre du Milieu, vous pouvez retrouver le roman Le Seigneur des Anneaux en version intégrale à 19,90 € sur Amazon.

