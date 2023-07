Daedalic Entertainment : après l'échec de Gollum, l'éditeur arrête le développement et stoppe la production du prochain jeu Le Seigneur des Anneaux

L'échec critique cuisant de Le Seigneur des Anneaux : Gollum va laisser des traces. Après s'être excusé pour la qualité difficilement acceptable du jeu d'infiltration qu'il a développé en interne, Daedalic Entertainment a pris une lourde décision : il va arrêter le développement de jeux vidéo pour se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, l'édition.

La nouvelle a été confiée au média allemand Games Wirtschaft et s'accompagne malheureusement du licenciement de 25 des 90 employés de l'entreprise basée à Hambourg. Daedalic annonce vouloir faire tout son possible pour les aider à retrouver un emploi chez ses partenaires. Le communiqué précise qu'il s'agit d'un « tournant difficile », mais qui doit aussi être considéré comme « un nouveau départ dans la longue histoire de Daedalic Entertainment », qui avait pourtant conçu des productions appréciées comme State of Mind, les Deponia ou Les Piliers de la Terre. Il va désormais concentrer sur les licences de ses partenaires, lui qui a édité des titres comme Shadow Tactics: Blades of the Shogun, The Suicide of Rachel Foster ou Torchlight II.



Nous apprécions beaucoup chaque membre de notre équipe et il est important pour nous que la transition se déroule aussi bien que possible. Par conséquent, nous aiderons nos anciens employés à trouver de nouvelles opportunités au sein de notre réseau.

Autre conséquence de cette fermeture de l'antenne dédiée au développement : le nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux sur lequel Daedalic travaillait depuis mi-2022 et qui devait se concentrer sur un personnage qui n'avait encore jamais eu sa propre aventure vidéoludique est mis en pause. Nous ne savons pas encore si sa production sera transférée chez un studio tiers, sera basculée chez Embracer Group qui possède maintenant Middle-earth Enterprises, ou sera purement et simplement annulée. Si l'aventure ne vous fait pas peur, Le Seigneur des Anneaux : Gollum est disponible à partir de 34,90 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Le Seigneur des Anneaux : un nouveau MMO par les développeurs de New World annoncé par Amazon Games