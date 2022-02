Nacon : l'éditeur annonce l'acquisition de Daedalic Entertainment, son plus gros rachat historique

Quelques jours après avoir annoncé l'achat de Midgar Studio, Nacon frappe encore plus fort en annonçant l'acquisition d'une entreprise encore plus connue. L'éditeur français va en effet s'offrir 100 % du capital de Daedalic Entertainment, éditeur et développeur allemand basé à Hambourg depuis 2007, avec qui il collabore actuellement sur la sortie de The Lord of the Rings: Gollum pour 2022. L'opération comporte un prix net de 32 millions d'euros et un complément payable à 100 % en numéraire, fonction des performances jusqu’en 2026, pouvant porter la somme totale à 53 millions d'euros : il s'agira dans tous les cas de la plus grosse transaction du genre de Nacon.

Créateur des Deponia, State of Mind, Silence, Ken Follett's The Pillars of the Earth et bien d'autres encore, Daedalic s'est aussi chargé de la production et la distribution de titres comme Machinarium ou les Shadow Tactics. Nacon va donc pouvoir profiter de l'intégralité des franchises détenues par la société allemande et également renforcer ses effectifs en termes de vente, édition et marketing. Carsten Fichtelmann, fondateur et PDG, et Stephan Harms, COO, « continueront de diriger la société avec une grande autonomie », tandis que leur nouvelle maison-mère soutiendra financièrement leurs projets futurs, dont les 9 annoncés pour cette année.

« Nous savions, grâce à notre collaboration actuelle sur Gollum, que Nacon et Daedalic partageaient des valeurs et des objectifs communs, dans le but d’offrir aux joueurs des expériences uniques. Il nous semblait donc logique d’approfondir la collaboration et nous sommes extrêmement heureux de cette acquisition. Cela représente une étape significative dans la stratégie de Nacon. » déclare Alain Falc, PDG de Nacon. « Après des périodes mouvementées durant lesquelles nous sommes toujours parvenus à nous distinguer, je suis particulièrement fier des 15 dernières années et du développement de l’entreprise. Daedalic Entertainment s’est imposé comme un éditeur et développeur de jeux exceptionnels, dans différents genres, sur toutes les plateformes pertinentes et a consolidé cette position à l’échelle mondiale. En collaboration avec Nacon, nous passons maintenant à l’étape suivante, pour développer davantage notre catalogue de jeux, aussi bien créés par nos équipes que par de nombreux studios indépendants talentueux. Nous envisageons une collaboration basée sur la confiance et la coopération pour The Lord of the Rings : Gollum, ainsi qu’un avenir encore plus prometteur ensemble » déclare Carsten Fichtelmann, fondateur et PDG de Daedalic Entertainment.

