TGA 2021 : Le Seigneur des Anneaux : Gollum, une cinématique inédite avec Sméagol face à des orques

Reporté à 2022 et désormais édité par Nacon, Le Seigneur des Anneaux : Gollum doit voir le jour sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et Switch. Ce jeu d'action et d'aventure avec des éléments d'infiltration nous fera incarner le personnage culte de la saga The Lord of the Rings, qui doit encore une fois retrouver son anneau perdu.

L'expérience nous demandera d'utiliser de la ruse du héros, mais aussi de faire des choix narratifs en décidant de faire subsister l'être qu'il était, Sméagol, ou de laisser le côté sombre de Gollum prendre le dessus. Nous avions déjà vu son gameplay en action par le passé, mais le titre a été de nouveau présenté aux Game Awards 2021 avec cette fois une cinématique le montrant face à une horde d'orques répugnants, et avec une tête bien ronde qui risque de faire jaser.

Toujours pas de date de sortie précise en vue pour Le Seigneur des Anneaux : Gollum, mais le développement avance donc bien du côté de chez Daedalic Entertainment. D'ici le lancement, vous pouvez vous procurer La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor - Édition jeu de l'année à partir de 24,64 € chez Amazon.fr.

