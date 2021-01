The Lord of the Rings: Gollum déjà repoussé, un studio français à l'édition

Dès son annonce en 2019, The Lord of the Rings: Gollum avait 2021 dans le viseur. Le topo n'avait pas changé pour le jeu d'infiltration de Daedalic Entertainment, qui nous a depuis fait découvrir un petit peu sa direction artistique ambitieuse pour un jeu de cette trempe avec des images. Des versions PS4, Xbox One et Switch ont depuis été confirmées cet été, en plus des éditions PS5, Xbox Series X | S et PC déjà sur le tapis.

We are forming a fellowship with @Daedalic to publish The Lord of the Rings™: Gollum™.



The game will be released in 2022 on Xbox and PlayStation consoles, Nintendo Switch and PC.



More news to come in the future. pic.twitter.com/gpdClPVaok — Nacon (@Nacon) January 26, 2021

Nous ne sommes qu'en janvier, et The Lord of the Rings: Gollum a déjà une mauvaise nouvelle pour nous. Pas de date en vue, car sa sortie vient d'être calée à 2022, sans explication particulière sur les raisons de ce report. Autre information, Daedalic ne fera plus cavalier seul sur ce projet, car même s'il est habitué à l'auto-édition, il a fait le choix de prendre l'éditeur français Nacon (anciennement BigBen) comme partenaire : plus de moyens de développement en vue ?

