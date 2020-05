The Lord of the Rings: Gollum, premières images du jeu d'infiltration Le Seigneur des Anneaux

Daedalic Entertainment a réalisé un beau coup en s'associant avec les ayants droit de Tolkien pour un nouveau jeu inspiré du Seigneur des Anneaux. The Lord of the Rings: Gollum proposera un récit des plus inattendus, retraçant les aventures de Gollum dans la Terre du Milieu.

L'expérience mêlera action, aventure et infiltration au profit d'un récit à la narration forte, histoire d'attirer tous les types de fans de la franchise. Nous n'avions en revanche encore aucune image du projet jusqu'à présent, mais le site allemand GameStar nous en livre enfin à l'occasion d'une rencontre avec les développeurs : ces visuels peuvent être retrouvés en page suivante.



Les décors sombres et rougeoyants du Mordor y sont largement mis en avant, même si des environnements d'autres régions devraient être explorables. Le visage de Gollum est aussi montré pour la première fois : il n'est pas numérisé à partir du visage d'Andy Serkis, mais se rapproche grandement de l'apparence popularisée par les films. Les captures montrent d'ailleurs que nous aurons l'occasion de lutter contre les démons rongeant Smeagol, en choisissant des répliques lors de joutes intérieures de la créature.

The Lord of the Rings: Gollum est prévu pour 2021 sur PC et consoles, mais Daedalic n'a pas encore précisé toutes les machines concernées par la sortie.

