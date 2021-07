The Lord of the Rings: Gollum, Gandalf et d'autres ennemis clés confirmés par une vidéo avec du gameplay, la période de sortie précisée

The Lord of the Rings: Gollum est l'un des titres les plus attendus du line-up de Nacon. Déjà, parce qu'il s'agit d'une adaptation du Seigneur des Anneaux et que cela titille forcément la curiosité des nombreux fans, mais aussi parce que le titre de Daedalic Entertainment proposera un gameplay tourné vers l'infiltration originale, avec des phases d'action et d'aventure.

Le producteur Harald Riegler est revenu sur le projet lors du Nacon Connect, séquences utilisant le moteur de jeu à l'appui. Notre héros à la personnalité double devra ainsi voyager dans la Terre du Milieu, du Mordor aux profondeurs de la Moria en passant par le royaume des Elfes, pour échapper à des poursuivants comme la Bouche de Sauron, Thranduil le roi Elfe, et même Gandalf.

The Lord of the Rings: Gollum est toujours prévu pour l'année prochaine sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch : la période de sortie vient d'ailleurs d'être précisée pour l'automne 2022.

