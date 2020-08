The Lord of the Rings: Gollum, des versions PS4, Xbox One et Switch annoncées

Daedalic Entertainment développe actuellement The Lord of the Rings: Gollum, un jeu d'aventure et d'infiltration avec Sméagol perverti par le pouvoir de l'Anneau Unique. Un titre attendu l'année prochaine sur ordinateurs et les consoles next-gen de Sony et Microsoft, mais pas seulement.

Lors du Future Games Show de la gamescom 2020, Daedalic Entertainment a en effet annoncé que The Lord of the Rings: Gollum sortira également sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, en 2021. Le studio allemand a dévoilé une nouvelle bande-annonce, qui regroupe surtout des images de gameplay à Barad-Dûr ou encore lors des conflits psychologiques de Gollum/Sméagol.

The Lord of the Rings: Gollum est donc désormais attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Switch en 2021, vous pouvez retrouver le dernier teaser en date ici et une statuette de Gollum signée WETA à 38,95 € sur Amazon.fr.