The Lord of the Rings: Gollum, un premier teaser cinématique pour le jeu d'infiltration Le Seigneur des Anneaux

Daedalic Entertainment prépare un projet sorti de nulle part avec The Lord of the Rings: Gollum, un jeu d'infiltration tournant autour de la célèbre créature de l'univers du Seigneur des Anneaux. Le premier véritable aperçu nous avait été donné par quelques captures de gameplay en mai dernier, et voilà qu'IGN remet le titre sur le devant de la scène avec un premier teaser cinématique.

La vidéo ne nous apprend malheureusement pas grand-chose, car elle se contente de montrer brièvement le personnage de Gollum et son voyage dans le Mordor, qui débutera par une visite de Barad-dûr. À côté de ça, les journalistes ont aussi pu s'entretenir avec les développeurs pour parler du fond des choses, les principales mécaniques autour de la narration évoluant selon les choix binaires de Gollum/Sméagol et le gameplay fait avant tout de discrétion ayant déjà été détaillé.

The Lord of the Rings: Gollum est toujours annoncé pour 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X. En attendant, la trilogie Le Seigneur des Anneaux en version longue est disponible pour 71,39 € chez Amazon.

