The Lord of the Rings: Gollum, quelques informations sur le jeu de Daedalic

L'année dernière, Daedalic Entertainment présentait brièvement The Lord of the Rings: Gollum, un nouveau jeu vidéo nous emmenant sur la Terre du Milieu imaginée par J.R.R. Tolkien. Comme son titre l'indique, nous incarnerons Gollum, ancien Hobbit perverti par le pouvoir de l'Anneau unique.

The Lord of the Rings: Gollum fait d'ailleurs la Une du dernier numéro de EDGE, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce titre prometteur. Il s'agira ainsi d'un jeu d'action, d'infiltration et d'aventure « avec une intrigante mécanique de double personnalité, des niveaux immenses et une esthétique très travaillée, inspirée des propres dessins de Tolkien ». L'aventure débutera à Barad-dûr, forteresse de Sauron dans le Mordor, mais le titre nous emmènera bien évidemment dans d'autres lieux de la Terre du Milieu avec des « environnements géants et persistants, chacun abritant plusieurs quêtes et une gamme de visages amicaux ou hostiles ».

Toujours attendu dans le courant de l'année 2021, The Lord of the Rings: Gollum sortira sur PC, mais également sur consoles. Avec l'arrivée des Xbox Series X et PS5, Daedalic ne semble pas perturbé pour autant, comme l'explique le développeur Martin Wilkes :

Je n'ai entendu que des rumeurs sur les spécifications de la Xbox Series X, et c'est énorme - une mémoire Flash très rapide. C'est excitant, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit pertinent pour ce projet , car nous visons également le PC.

Daedalic indique tout de même que ces améliorations de hardware vont faciliter le développement des niveaux, les artistes n'auront plus besoin de se brider pour proposer des environnements très ouverts. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir The Lord of the Rings: Gollum.