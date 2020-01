The Lord of the Rings: Gollum, le personnage principal brièvement détaillé, il ne sera pas calqué sur Andy Serkis

Si Gollum est avant tout une créature imaginée par J.R.R. Tolkien pour les romans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, tout le monde a désormais en tête le personnage incarné par Andy Serkis dans la trilogie de Peter Jackson. Une telle prestation, ça marque, mais Daedalic Entertainment veut s'en détacher avec le jeu The Lord of the Rings: Gollum.

Dans le magazine EDGE, le producteur Kai Fiebig est ainsi revenu sur le personnage de Gollum, auparavant un simple Hobbit prénommé Sméagol ayant mis la main sur l'Anneau unique de Sauron. Et donc oui, il sera dans le jeu différent du Gollum incarné par Andy Serkis il y a près de 20 ans :

Nous ne voulons pas contrarier les gens qui n'ont vu que les films. Mais en bref, il ne ressemble pas à Andy Serkis. Nous avons commencé avec la personne qu'il était, puis nous l'avons fait évoluer. Vous pouvez voir que c'était autrefois quelque chose comme un être humain, avant que l'Anneau ne le corrompe. Nous avons plus de possibilités de narration que les films n'en ont jamais eu, et pour nous, il était très important de montrer un ensemble d'émotions différentes. Nous avons besoin de quelqu'un que vous pourriez presque aimer, et d'autre part quelqu'un dont vous pouvez vraiment avoir peur. Et à certains moments, croyez-moi, vous le craindrez.

Martin Wilkes, designer sur le jeu de Daedalic Entertainment, revient sur cette dualité :

Il ne s'agit pas seulement de choisir entre Sméagol ou Gollum, car pour Gollum en tant qu'entité, ce n'est pas si simple. Chaque personnalité est attaquée par l'autre ; chacun doit se défendre.

Vous l'aurez compris, The Lord of the Rings: Gollum promet une narration poussée et un vrai travail sur la folie de Gollum/Sméagol. L'aventure se déroulant peu avant la quête de la Communauté de l'Anneau, le Hobbit est déjà bien ravagé par le pouvoir de l'Anneau unique, mais continue d'y résister comme il le peut.

Concernant le gameplay, The Lord of the Rings: Gollum est présenté comme un jeu d'infiltration avec des phases de plateforme et d'escalade, mais le personnage principal ne pourra pas débloquer de nombreuses capacités au fil de l'aventure. Non, comme l'explique Daedalic, Gollum a survécu par lui-même pendant de nombreux siècles et connaît les rudiments de la survie. Le studio veut surtout mettre l'accent sur la dualité mentale du personnage, et tout cela sera à découvrir en 2021.