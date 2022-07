Crown Wars: The Black Prince, Nacon annonce un nouveau jeu de stratégie durant la Guerre de 100 ans

Parmi les révélations du Nacon Connect 2022, il y a notamment eu Crown Wars: The Black Prince. Il s'agit tout nouveau jeu de stratégie au tour par tour signé Artefacts Studio, l'équipe française derrière Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, qui nous fera revivre la Guerre de 100 ans.

Nous pourrons mener notre campagne contre l'envahisseur anglais en incarnant une famille noble, qui mènera ses opérations depuis un château où elle pourra recruter et former ses unités.

Au plus fort des combats de la Guerre de 100 ans, prenez la tête d’une famille noble en quête de gloire dans ce jeu de tactique d’escouade et de stratégie au tour par tour. Affrontez les factions adverses et luttez contre une force maléfique qui a corrompu les plus hautes sphères du pouvoir, tirant parti du conflit au moyen d’un culte sanglant et mystérieux.

Depuis votre château, siège de toutes vos opérations, recrutez, équipez et formez vos soldats pour affronter vos ennemis et protéger la population. Composez vos équipes selon vos besoins pour partir à la recherche de la source du Mal et déjouer le complot diabolique.

Votre sens de l’intendance et de la diplomatie sera aussi mis à l’épreuve. Améliorez votre château, tissez des liens avec les autres familles, et gérez vos ressources avec sagesse.