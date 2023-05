Le Seigneur des Anneaux : un nouveau MMO par les développeurs de New World annoncé par Amazon Games

Amazon Games veut son jeu massivement multijoueur Le Seigneur des Anneaux, et il l'aura ! Pour rappel, le géant américain planchait sur un MMORPG avec Athlon Games, qui s'est fait racheter par Tencent, et ce dernier a mis des bâtons dans les roues du projet, qui a été annulé. Mais Amazon Games est déjà de retour avec un nouveau projet similaire.

Amazon Games et Embracer Group, qui détient désormais Middle-Earth Enterprises, annoncent le développement d'un MMO basé sur Le Seigneur des Anneaux, la saga créée par J.R.R. Tolkien. Développé par Amazon Games Orange County, le studio déjà à l'origine de New World, il s'agira d'un jeu en ligne massivement multijoueur en open world dans le monde persistant de la Terre du Milieu. Le titre inclura des éléments scénaristiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, mais le développement n'en est encore qu'à ses débuts et le MMO est attendu sur PC et consoles à une date encore inconnue. Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games, déclare :

Nous nous engageons à proposer à nos joueurs des jeux de grande qualité, que ce soit avec des franchises originales ou au travers de licences adorées de tous, comme ici avec Le Seigneur des Anneaux. Nos équipes aspiraient depuis longtemps à offrir aux joueurs quelque chose de neuf dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Nous sommes heureux et fiers de la confiance que nous porte Middle-Earth Entreprises. Nous sommes également ravis de prolonger notre collaboration avec Embracer Group, quelques mois après avoir déjà conclu ensemble un accord sur la licence Tomb Raider.

Lee Guinchard, PDG de Freemode (Embracer), rajoute :

L'univers de la Terre du Milieu prouve sans cesse sa capacité à être un terrain fertile pour les créateurs en tout genre. Avec ses mondes immersifs et captivants, capable de toucher les joueurs aux quatre coins du monde, Amazon Games a su démontrer une passion qui nous a véritablement touchés. Nos ambitions sont claires : créer des expériences divertissantes de premier plan pour cette licence. Que ce soit en interne ou en collaborant avec les partenaires les plus à même de répondre à ces attentes, nous avons à cœur de proposer aux joueurs du monde entier un MMO qui fera honneur au monde du Seigneur des Anneaux.

Amazon Games continue d'enchaîner les partenariats, il avait signé un accord d'édition avec Embracer Group pour le prochain jeu vidéo Tomb Raider. Pour rappel, dans un récent bilan financier, Embracer Group mentionnait un jeu Le Seigneur des Anneaux inconnu qui sortirait d'ici la fin de l'année 2024, il s'agit sans doute de ce MMO. Amazon Studios produit également la deuxième saison du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, qui n'aura encore une fois aucun lien avec ce futur jeu vidéo. Les fans peuvent retrouver le jeu de rôle sur table officiel Le Seigneur des Anneaux à 19,95 € sur Amazon.