New World : déjà plus de 500 000 joueurs pour le MMO d'Amazon

Après des années d'attente, des bêtas fermées et une phase de test grand public il y a quelques jours, New World vient enfin d'être lancé aujourd'hui sur PC. Le MMORPG d'Amazon était attendu par de nombreux joueurs, et ils ont été au rendez-vous pour cette journée de lancement, avec quelques soucis au passage.

D'après SteamDB, New World a déjà rassemblé plus de 520 000 joueurs aujourd'hui, un chiffre qui continue d'augmenter alors que le titre est jouable en Amérique du Nord depuis quelques heures seulement. En Europe, les serveurs ont ouvert ce matin, et ils ont vite été surchargés, empêchant de nombreux joueurs de rejoindre leurs amis dans cette nouvelle aventure.

Malgré ce lancement compliqué côté serveurs, il semble que New World soit déjà une réussite pour Amazon, reste désormais à savoir s'il saura satisfaire les joueurs sur la longueur. Vous pouvez acheter le jeu à 39,99 € sur Amazon, évidemment.