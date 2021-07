New World : la bêta fermée du MMORPG d'Amazon lancée en vidéo

Amazon Games galère à sortir ses jeux, mais pour New World, cela semble être enfin en bonne voie, après de nombreux reports. Le MMORPG sera lancé à la fin du mois prochain, mais le développeur propose de découvrir avant l'heure son jeu avec une bêta fermée, qui vient d'être rendue disponible. Place à la bande-annonce de lancement.

Les portes de l'île d'Aeternum viennent donc d'ouvrir pendant quelques jours, les joueurs peuvent enfin découvrir l’Ère des Grandes Découvertes et affronter des hordes de morts-vivants, participer à des batailles massives contre les forteresses d'autres joueurs, se lancer dans des expéditions, des invasions ou simplement explorer les environnements, voici quelques points clés de ces activités PvP et PvE :

Expéditions : dans ces donjons conçus pour 5, les joueurs s’aventurent dans les coins les plus reculés d’Aeternum. Dans leur quête de vérité, ils y affronteront des menaces mortelles. Guerre : un siège épique à très grande échelle où 100 joueurs s’affrontent sur le champ de bataille. L’issue de chaque Guerre déterminera qui aura la charge du territoire ou de la colonie contestée, ainsi que les ressources qui lui sont associées. Déferlantes : en équipe de 20 joueurs, les joueurs s’affrontent pour le contrôle de fortifications et de ressources. Ce mode de jeu, accessible aux joueurs de haut rang, combine PvE et PvP. Invasions : d'étranges armées d’Aeternum s’allient parfois pour attaquer des territoires contrôlés par les joueurs. Ces derniers devront coopérer pour venir à bout de vagues de monstres dans ce mode de jeu réservé aux joueurs de haut niveau.

Amazon Games en profite pour rappeller que les combats dans New World se veulent exigeants, le joueur devant prendre en compte le positionnement, le timing et la visée pour s'attaquer aux mobs ou aux autres joueurs. Ici, pas de système de classes, le style de gameplay est adapté en fonction de l'armement, et l'artisanat a également une grande place dans le MMORPG.

Pour célèbrer le lancement de la bêta fermée, les développeurs lancent au passage sur Twitch la Battle for New World, où des streameurs comme Gronkh, JoshOG, Naguura, Sacriel, Smashley, et Zerator vont s'affronter pour gagner un maximum de points, le vainqueur remportera 100 exemplaires de New World à faire gagner à sa communauté, ainsi que des drops exclusifs au lancement du jeu.

La bêta fermée de New World est jouable jusqu'au 2 août prochain, seulement si vous avez précommandé le MMORPG, à 39,99 € sur Amazon. La version finale sera quant à elle lancée le 31 août prochain, uniquement sur PC.