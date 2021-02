New World : une nouvelle date de sortie lointaine pour le MMO d'Amazon Games, une autre bêta fermée annoncée

Amazon Games tient à enfin se faire une place dans le milieu du jeu vidéo avec New World, un ambitieux MMO passé par une bêta fermée cet été. Face aux nombreux retours et critiques des joueurs suite à cette phase d'essai, le studio a décidé de reporter la sortie du jeu de rôle massivement multijoueur du 25 août 2020 à une date ultérieure, normalement au printemps.

Depuis, les développeurs redressent la barre sans trop communiquer sur leur progression, mais ils sont désormais assez avancés pour faire le point sur le calendrier. Déjà, l'alpha privée va s'agrandir en accueillant des serveurs européens le 30 mars, mais cela ne va pas changer grand-chose pour les quidams. Le gros morceau arrivera cet été avec une bêta fermée le 20 juillet, accessible avec les précommandes et donnant accès à la région d'Eaux-Fétides, et surtout la date de sortie officielle de la version commerciale de New World, le 31 août 2021 ! Mais bon, vous connaissez la chanson : à plus de 6 mois du lancement, un report est loin d'être à exclure d'ici là.

En août dernier, nous avons organisé un aperçu en avant-première afin de vous montrer l’avancement du développement et de réunir autant de retours que possible. Nous avons invité des centaines de milliers de joueurs à découvrir New World. Vos retours et expériences de jeu ont confirmé les améliorations et ajouts nécessaires. Depuis, nous avons peaufiné le système de combat, varié les quêtes, les armes et les armures, ajouté la possibilité de pêcher, étendu la carte pour y inclure une nouvelle région, Eaux-Fétides, remanié notre système de fabrication et ajouté toujours plus de contenu de milieu et fin de jeu.

Nous travaillons dur pour vous offrir une fin de jeu digne de ce nom, car nous pensons qu’il est important qu’elle soit convaincante dès la sortie du jeu. Ces éléments ne seront pas prêts au printemps comme prévu jusqu’ici. Nous sortirons donc New World le 31 août 2021. Grâce à ce délai supplémentaire, nous pourrons apporter d’importantes améliorations tout en peaufinant et ajustant le jeu de manière globale avant de donner accès aux rivages d’Aeternum au monde entier.

L’alpha se poursuivra dans les mois à venir et cette phase de test prendra une autre dimension quand nous lancerons les serveurs européens le 30 mars 2021. Notre bêta fermée commencera le 20 juillet 2021. Si vous avez précommandé New World, vous y aurez accès.

Dans la bêta fermée, vous pourrez tester de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus comme :

LE BIEF DE NERÉCAILLE

Avec ses zones humides verdoyantes et ses collines vertigineuses, Ebonscale Reach est une nouvelle région d’Aeternum que vous atteindrez à la fin du jeu. Une impératrice en exil y construit une flotte altérée qui pourrait menacer le monde entier.

EXPÉDITIONS

Ces aventures instanciées jouées à cinq vous emmèneront dans les coins les plus sombres d’Aeternum. Vous y affronterez de terribles dangers, comprendrez mieux les origines de l’altération, découvrirez les secrets de la Terre enragée et mettrez au jour la menace sérieuse qui se cache derrière les dévoyés. Attendez-vous à des batailles difficiles qui relèveront du défi pour votre groupe et nécessiteront talent et coordination pour l’emporter.

RUÉE VERS LES AVANT-POSTES

Ces batailles à 20 contre 20 se déroulent dans un bassin fluvial primaire rempli de technologies anciennes et oubliées, ainsi que de sources d’azoth cachées. Votre équipe se disputera le contrôle de bastions et des ressources stratégiques, et elle devra faire preuve de talent et d’esprit d'équipe pour l’emporter.

Voici un aperçu de ce sur quoi nous travaillons. Comme toujours, merci pour votre soutien. Continuez de nous suivre pour en savoir plus sur les expéditions, sur Ruée vers les avant-postes et sur d’autres contenus.