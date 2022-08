Pentiment : une date de sortie exacte pour la nouvelle exclusivité Xbox des créateurs de Fallout: New Vegas

Entre les mises à jour de Grounded et les sorties de Avowed et The Outer Worlds 2, Obsidian Entertainment n'avait pas de quoi chômer. Et il a pourtant annoncé au Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 un projet plus mineur, mais pas moins intéressant, Pentiment. Il s'agira d'un jeu d'enquête en Allemagne au XVIe siècle, nous faisant suivre une affaire de meurtres vieille de 25 ans impliquant malgré lui notre héros Andreas Maler. Nos actions et décisions détermineront un niveau d'instruction, un style de vie et des connaissances sur l'enquête qui rendront chaque partie différente. L'aventure sera aussi originale par sa forme, enchaînant les tableaux inspirés des enluminures et gravures sur bois de la Haute-Bavière.

Si le concept vous intéresse, sachez que la date de sortie de Pentiment vient d'être fixée au 15 novembre 2022 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, et qu'il ne coûtera que 19,99 €.

Explorez l’Histoire des temps modernes en profitant d’un style graphique inspiré des enluminures et des gravures sur bois. Pentiment est un jeu d’aventure narratif se déroulant dans la Haute-Bavière au XVIe siècle, à l’époque du Saint Empire romain germanique. Vous incarnerez Andreas Maler, un artiste itinérant très intelligent qui se retrouvera malgré lui impliqué dans une série de meurtres et de scandales s’étalant sur 25 ans dans la ville fictive de Tassing, ainsi que dans l’abbaye de Kiersau. Ce sera à vous de prendre les décisions d’Andreas, de son niveau d’éducation à son style de vie, en passant par la manière dont il mènera l’enquête sur les meurtres qui l’entourent. Vous pourrez vous infiltrer dans la bibliothèque de l’abbaye une fois la nuit tombée pour découvrir des documents secrets, jouer aux cartes à la taverne pour obtenir des informations… Vous devrez choisir comment vous utiliserez votre précieux temps pour mener l’enquête sur les différents suspects. Chaque décision que prendra Andreas et chaque accusation auront des conséquences, qui à leur tour auront un impact sur la solidaire communauté alpine, pour les générations à venir. Si vous avez prévu de vous rendre à la gamescom cette semaine, vous aurez un aperçu de Pentiment, qui sera jouable dans la partie publique du salon. La démo présentée commence après le premier meurtre du jeu et vous invite à choisir l’une des trois pistes disponibles pour commencer à établir une liste de suspects. Vous serez libre d’utiliser votre temps comme vous l’entendrez, mais les conséquences de vos choix et l’éventuelle justice qui en découlera ne seront révélées que lors de la sortie du jeu, le 15 novembre.

Comme toutes les autres productions Xbox Game Studios, Pentiment sera aussi ajouté au Game Pass dès son lancement, vous pourrez donc y jouer sur l'ensemble des plateformes et même en cloud gaming grâce au Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

