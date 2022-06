Pentiment : un très original jeu d'enquête au XVIe siècle annoncé par Obsidian, en exclusivité sur Xbox et PC

Obsidian Entertainment a déjà The Outer Worlds 2 et Avowed dans les tuyaux. Aucun des deux n'a été présenté au Xbox & Bethesda Games Showcase, mais le studio en a profité pour dévoiler un autre projet plus mineur qui verra le jour avant eux. Il s'agit de Pentiment, dont l'existence avait fuité il y a quelques mois.

Il s'agira d'un jeu d'aventure narratif au XVIe siècle, mené par le Designer Director de l'équipe Josh Sawyer. Sa direction s'inspire des enluminures des grimoires de l'époque, et son histoire tournera autour d'une série de meurtres s'étalant sur plus de 25 ans. Dans ce contexte, nous suivrons l'artiste nomade Andreas Maler, impliqué dans l'affaire malgré lui, et qui devra améliorer son « niveau d'instruction » dans ce qui sera une véritable enquête interactive.

Pour la troisième fois, Obsidian était au rendez-vous du Xbox Games Showcase, et pour la troisième année consécutive, nous avons annoncé un nouveau jeu. Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter le monde de Pentiment, un jeu d’aventure narratif se déroulant au XVIe siècle, réalisé par Josh Sawyer, le Design Director du studio. Comme vous allez le voir, ce titre prend vie grâce à une équipe talentueuse, qui s’est inspirée des enluminures, des gravures sur bois et de l’Histoire. Dans Pentiment, vous incarnez Andreas Maler, un artiste itinérant travaillant dans l’ancien scriptorium de l’abbaye de Kiersau pendant une période de grande agitation sociale. Alors qu’il termine son chef-d’œuvre, Andreas se retrouve malgré lui impliqué dans une série de meurtres s’étalant sur 25 ans. Pour découvrir la vérité, vous devrez mener l’enquête auprès de paysans, de voleurs, d’artisans, de moines, de nonnes, de nobles et même de saints. Ce sera à vous de prendre les décisions d’Andreas, vous pourrez déterminer son niveau d’instruction comme son style de vie, ou choisir comment il mènera l’enquête. Il pourra très bien déterrer le corps d’un moine dans le cimetière de l’abbaye ou espionner les conversations des dames pour entendre de nouvelles rumeurs. Chaque décision, chaque accusation aura des conséquences qui auront un impact sur le reste de la communauté, sur plusieurs générations. Nous sommes ravis de vous présenter cette interprétation unique de la vie quotidienne au XVIe siècle en Allemagne et nous avons hâte de vous en dire plus sur Pentiment avant sa sortie en novembre. En plus de Pentiment, nous avons également annoncé la sortie de la version définitive de Grounded et nous savons que vous voulez en savoir plus sur le développement d’Avowed et de The Outer Worlds 2. Nous progressons sur ces deux titres et nous avons hâte de vous les montrer bientôt.

Le très original Pentiment est prévu pour novembre 2022 sur PC via Steam et Windows, Xbox One et Xbox Series X|S, et comme toutes les productions menées par un membre des Xbox Game Studios, il sera inclus dans le Game Pass en day one.