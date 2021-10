MISE A JOUR Xbox : mode Nuit, indicateurs sur les fiches de jeu, paramètres rapides... le plein de nouvelles options d'accessibilité en approche

Xbox est très investi envers sa communauté en situation de handicap et a d'ailleurs sorti un Xbox Adaptive Controller pour répondre aux besoins d'une partie des joueurs. Il n'est pas au bout de ses idées et a dévoilé ce qu'il prévoit pour l'avenir sur consoles de salon à l'occasion d'un Xbox Accessibility Showcase.

Plusieurs fonctionnalités arriveront ainsi dans les prochaines semaines pour faciliter l'expérience des joueurs en situation de handicap sur Xbox One et Xbox Series X|S. Les fiches de jeu du Microsoft Store présenteront bientôt des étiquettes pour identifier rapidement les options d'accessibilité d'un jeu avant de l'acheter, une page dédiée aux expériences accessibles devant d'ailleurs faire son apparition dans la boutique. Une section Accessibilité doit également être ajoutée au menu, pour accueillir une future gestion rapide des paramètres, parmi lesquels de nouveaux filtres de couleurs pour contrer le daltonisme.

Autres options qui devraient intéresser tout le monde cette fois : un mode Nuit va être implémenté, il sera possible de réduire la luminosité du bouton principal de la manette, le text-to-speech et le speech-to-text seront améliorés, et le temps de latence des manettes sans fil Xbox, des Xbox Elite Series 2 et de la manette Xbox Adaptive sera réduit grâce à une meilleure connectivité. En plus de cela, 343 Industries nous propose un regard sur les options d'accessibilité de Halo Infinite, à venir en décembre.

Chez Xbox, nous sommes fiers du travail accompli visant à rendre le jeu vidéo plus accessible pour plus de 400 millions de joueuses et de joueurs en situation de handicap à travers le monde. La pandémie a continué de nous convaincre que le jeu vidéo permettait de maintenir et de créer du lien, qu’il est très important et doit être inclusif.

Pour toujours plus d’accessibilité et pour continuer à faire du jeu vidéo un endroit où tout le monde peut se divertir, nous devons encore innover et imaginer de nouvelles fonctionnalités dédiées à l’accessibilité pour nos plateformes et nos jeux. Nous devons donner aux joueuses et aux joueurs les outils correspondants à leurs besoins, car nous savons que notre manière de jouer peut changer au cours d’une vie, ou même au sein d’une même journée.

Enfin, nous pensons que tout le monde doit pouvoir profiter des joies, des connexions, de la créativité et de l’amusement que procure le jeu vidéo et c’est notre travail de rendre cela possible. En ce mois d’octobre, nous mettrons en avant l’accessibilité dans le jeu vidéo et la communauté des joueuses et joueurs en situation de handicap. Pour commencer, nous sommes heureux de vous présenter de nouvelles mises à jour concernant l’accessibilité sur Xbox.

De nouvelles étiquettes dédiées à l’accessibilité sur le Microsoft Store sur Xbox

“Comment puis-je savoir à quels jeux je peux jouer ?” Depuis des années, c’est l’une des principales questions que se pose la communauté de personnes en situation de handicap. C’est une interrogation importante, car il peut être difficile de savoir si un titre dispose des fonctionnalités d’accessibilité dont on a besoin avant de l’acheter, ou non.

Pour rendre la chose plus facile, nous sommes fiers de vous annoncer que des étiquettes dédiées à l’accessibilité arriveront bientôt sur le Microsoft Store sur Xbox. Elles afficheront les fonctionnalités d’accessibilité disponibles dans chaque jeu, pour que vous puissiez prendre une décision éclairée avant d’acheter ou de télécharger un jeu.

Ces étiquettes s’afficheront dès aujourd’hui pour les membres de la Xbox Accessibility Insiders League (XAIL), qui nous aideront avec leurs retours pour que nous puissions affiner et améliorer l’expérience pour tout le monde. Les étiquettes comprendront une liste de 20 fonctionnalités dédiées à l’accessibilité que les joueuses et les joueurs demandent le plus souvent selon une étude approfondie et les échanges avec notre communauté de personnes en situation de handicap : la narration pour les menus, les options de sous-titrage, la possibilité de modifier les actions déclenchées par les différents boutons, la compatibilité intégrale avec le clavier ou le fait de pouvoir jouer avec un seul stick analogique… Les éditeurs pourront également ajouter des liens pour fournir plus d’informations quant à l’accessibilité pour leurs titres.

Du côté des développeurs, chaque fonctionnalité doit inclure un nombre de critères donnés pour nous assurer que la qualité soit constante. Par exemple, nous savons que vous êtes nombreux à désirer avoir la possibilité de choisir la taille des sous-titres, lorsque ceux-ci sont disponibles. Pour que l’étiquette « options des sous-titres » soit cochée, nous demandons non seulement une taille de police donnée, mais également que cette dernière puisse être augmentée jusqu’à 200 %.

Nous savons qu’au-delà de ces 20 fonctionnalités, notre communauté aimerait en voir d’autres indiquées sur les jeux. À l’avenir, nous souhaitons ajouter plus d’étiquettes, tout en nous assurant de ne pas trop en ajouter, pour que le tout reste clair. Les étiquettes seront aussi affichées sur Xbox.com, l’application Xbox sur PC et au sein des applications Xbox Game Pass dans les mois qui viennent.

Si vous souhaitez nous donner vos retours, rejoignez la XAIL via l’application Xbox Insiders Hub pour découvrir les nouvelles pages du magasin en ligne dédiées à l’accessibilité et parlez-nous de votre expérience en remplissant deux courtes quêtes XAIL. Nous espérons recevoir autant de retours que possible, n’hésitez donc pas à rejoindre la XAIL si ce n’est pas déjà le cas. Les membres de la communauté en situation de handicap comme celles et ceux les soutenant sont les bienvenus !

343 Industries nous donne un aperçu des fonctionnalités dédiées à l’accessibilité dans Halo Infinite

Paige Johnson, de 343 Industries, a participé au Xbox Accessibility Showcase pour présenter les fonctionnalités inédites et personnalisables dédiées à l’accessibilité qui seront disponibles dans Halo Infinite lors de son lancement, le 8 décembre. Le but de 343 Industries est de rendre ce nouveau voyage dans l’univers d’Halo plus accessible pour le plus de joueuses et de joueurs possible. Ceci inclut celles et ceux découvrant la franchise, mais aussi celles et ceux ayant du mal à jouer pour certaines raisons qui n’étaient jusque-là pas prises en compte. L’inclusion est au cœur de l’expérience Halo Infinite, l’équipe a donc conçu de nouvelles fonctionnalités pour que vous puissiez personnaliser votre expérience. Voici quelques exemples :

Sous-titres :

Ajuster la taille de la police ;



Modifier l’opacité du fond ;



Changer la couleur des dialogues selon l’individu ;



Choisir entre les sous-titres pour tous les dialogues ou seulement ceux concernant l’histoire dans la campagne.

Possibilité de modifier la taille de la police dans les menus et pendant le gameplay ;

Narration du menu et possibilité d’ajuster la vitesse de celle-ci pour celles et ceux qui utilisent des lecteurs d’écran ;

Nouveau mode de « navigation linéaire », qui permet de naviguer dans l’interface sans voir où les commandes sont disposées sur l’écran pour y accéder ;

Possibilité de changer les couleurs des alliés comme des ennemis pour proposer plus d’options que l’habituel« les rouges contre les bleus » ;

Plus de paramètres pour l’interface, pour l’ATH (affichage tête haute) et pour l’opacité du réticule, pour identifier plus facilement les informations de l’ATH ;

Options pour la retranscription de la voix en texte et du texte en voix ;

Nouvelles options pour le son, avec la possibilité d’ajuster indépendamment plusieurs sons différents du jeu ;

Personnalisation des commandes pour la manette ou le clavier/souris, pour reconfigurer des touches, ajuster la sensibilité et appuyer brièvement sur une touche plutôt que de la maintenir ;

Nouvelle fonctionnalité de conduite assistée, pour conduire les véhicules d’une nouvelle manière, sans utiliser la mécanique classique de « regarder pour diriger ».

La représentation dans le jeu vidéo étant une chose importante, afin d’améliorer celle-ci dans Halo Infinite, 343 Industries a collaboré avec des associations comme Warfighter Engaged pour vous proposer de nouvelles manières de personnaliser vos Spartans avec l’ajout de différentes prothèses.

L’accessibilité ne s’arrête pas là, 343 Industries continuera à mettre à jour Halo Infinite, pour qu’autant de personnes que possible puissent se battre aux côtés du Master Chief.

Nouvelle mise en avant des titres accessibles et fonctionnalités inédites dédiées à l’accessibilité

Nous sommes également heureux de vous annoncer que nous avons renommé la dernière section des paramètres de la console, qui s’appelle dorénavant « Accessibilité », pour qu’il soit encore plus facile de découvrir les fonctionnalités dédiées à l’accessibilité disponibles sur votre console et pour personnaliser votre expérience. De plus, une nouvelle page dédiée à l’accessibilité sur le Microsoft Store sur Xbox mettra en avant les jeux disposant de plusieurs étiquettes signalant les fonctionnalités dédiées à l’accessibilité, les jeux qui ont été salués par la communauté de personnes en situation de handicap ou qui proposent des fonctionnalités innovantes en termes d’accessibilité. Cette page vous permettra de trier les titres selon les catégories de ces fonctionnalités, comme celles concernant le son ou l’image. Dans les mois qui viennent, vous pourrez directement utiliser des filtres dans le Microsoft Store sur Xbox pour rechercher différentes fonctionnalités et trouver le jeu parfait pour vous.

D’autres fonctionnalités dédiées à l’accessibilité arriveront bientôt sur Xbox :

Paramètres rapides : il sera plus facile d’accéder rapidement à vos paramètres d’accessibilité et de les personnaliser, grâce à un nouveau menu dans le Guide Xbox. Cela vous permettra d’activer des fonctionnalités dédiées à l’accessibilité rapidement, sans quitter votre jeu ou votre application. Si vous partagez une console avec d’autres personnes qui ont des besoins différents en termes d’accessibilité, vous pourrez facilement activer ou désactiver certaines fonctionnalités, selon la personne qui utilise la console. Tous les membres de votre famille pourront aisément modifier les paramètres, pour une expérience idéale pour chacun·e.

: il sera plus facile d’accéder rapidement à vos paramètres d’accessibilité et de les personnaliser, grâce à un nouveau menu dans le Guide Xbox. Cela vous permettra d’activer des fonctionnalités dédiées à l’accessibilité rapidement, sans quitter votre jeu ou votre application. Si vous partagez une console avec d’autres personnes qui ont des besoins différents en termes d’accessibilité, vous pourrez facilement activer ou désactiver certaines fonctionnalités, selon la personne qui utilise la console. Tous les membres de votre famille pourront aisément modifier les paramètres, pour une expérience idéale pour chacun·e. Filtres de couleurs : de nouveaux filtres de couleurs améliorés feront leur apparition plus tard en octobre sur Xbox Series X|S, pour aider les personnes atteintes de daltonisme à découvrir plus de jeux récents, mais aussi des titres plus anciens qui n’étaient pas accessibles pour elles jusqu’alors. Cette fonctionnalité permettra également aux jeux à venir d’être plus accessibles en la matière.

Les filtres permettent de modifier l’expérience visuelle et de mieux distinguer les couleurs. Par exemple, en modifiant les tons verts ou rouges, il sera plus facile pour les personnes atteintes de daltonisme de les distinguer. En jeu, ceci peut être extrêmement important lorsqu’il s’agit de voir certains éléments qui pourraient sinon se fondre dans le décor. Si certains jeux proposent ce type de filtres, cette nouvelle fonctionnalité s’applique à tout ce que vous verrez sur votre Xbox Series X|S : les jeux, les films, les applications, les menus, etc. Cette fonctionnalité peut aider les personnes atteintes de différentes formes de daltonisme, les filtres peuvent être ajustés selon vos préférences, sans impact sur les performances, les captures d’écran ou les vidéos que vous enregistrez.

Affichage du mode nuit : Une autre mise à jour système des consoles Xbox proposera plusieurs paramètres pour ajuster les sources de luminosité, afin de vous aider à mieux dormir, mais aussi pour soutenir les joueuses et les joueurs plus sensibles à la lumière. Le nouveau mode nuit permettra de réduire et de modifier la luminosité de l’écran sur lequel la Xbox sera connectée. Vous pourrez également réduire la luminosité du bouton de votre manette, de celui présent sur votre console, ce qui vous laissera regarder des films dans le noir complet, comme au cinéma ! En plus de ces aspects, le mode nuit sur Xbox Series X|S ajoutera également un filtre pour la lumière bleue, entièrement personnalisable.

Toutes ces options seront appliquées pour l’interface de la Xbox, les applications et les jeux, sans impact sur les performances, les captures d’écran ou les vidéos que vous enregistrez. Vous pourrez aussi planifier l’application de ces paramètres pour qu’ils s’activent ou se désactivent au lever ou au coucher du soleil, ou à l’heure que vous choisirez. Vous pourrez également laisser les thèmes sombre et lumineux changer de manière dynamique, au même rythme que le mode nuit, en suivant les horaires planifiés.

Globalisation des paramètres de la voix au texte et du texte à la voix : Vous pouvez depuis peu choisir la façon dont fonctionne la retranscription des communications dans vos jeux. Dans les semaines qui viennent, les joueuses et joueurs du monde entier pourront également modifier leurs préférences pour retranscrire la voix en texte et le texte en voix en se rendant dans les Paramètres, puis dans Accessibilité et enfin Retranscription du chat et des jeux.

Un cours gratuit pour les développeurs, pour leur permettre d’apprendre les bases de l’accessibilité, commence ce mois

Nous sommes heureux de proposer un nouveau cours gratuit sur MSLearn, pour quiconque souhaitant en savoir plus sur l’accessibilité dans les jeux vidéo, ou renforcer ses connaissances en la matière et les mettre à l’épreuve. Ce cours contient des modules présentant les concepts de jeu et de handicap, des astuces pour collaborer avec la communauté des personnes en situation de handicap pour créer des designs accessibles et utiliser des technologies d’assistance, mais aussi les meilleures manières de procéder selon les jeux, les plateformes et le matériel. Cette série de modules est destinée à mieux faire comprendre ce que l’accessibilité représente dans le jeu vidéo. De plus, elle vise à établir un socle de connaissances pour réduire l’écart du handicap et faire en sorte que plus de personnes puissent « valider » vos connaissances en termes d’accessibilité. Ce cours sera disponible fin octobre sur le site MSLearn.

De nouvelles fonctionnalités pour les manettes Xbox

Enfin, nous avons mis à jour les fonctionnalités de la manette sans fil Xbox, de la manette Xbox Elite Series 2 et de la manette adaptative Xbox pour proposer une meilleure connectivité entre les appareils et moins de latence. Ces fonctionnalités étaient auparavant uniquement disponibles sur les manettes Xbox Series X|S. Nous continuerons à mettre nos manettes à jour pour que vous puissiez continuer à jouer comme vous l’entendez.

Continuons à célébrer la communauté des personnes en situation de handicap

Nous savons que pour faire en sorte que le jeu vidéo soit un lieu où tout le monde est bienvenu pour s’amuser et jouer à sa manière, nous devons proposer plus de personnalisation, de choix et toujours mettre les joueuses et les joueurs au centre de tout ce que nous faisons. La communauté des personnes en situation de handicap représente une partie importante de notre communauté. Nous promettons de continuer à collaborer avec vous pour améliorer vos expériences de jeu en proposant toujours plus de fonctionnalités dédiées à l’accessibilité et en facilitant la tâche à celles et ceux cherchant à rendre leurs jeux plus accessibles. Le jeu vidéo accessible et inclusif est essentiel à toutes nos actions, car nous pensons sincèrement que lorsque tout le monde joue, nous sommes tous gagnants.