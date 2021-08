GC2021 : Halo Infinite : la date de sortie confirmée avec une superbe cinématique pour la Saison 1 du multijoueur

Halo Infinite doit sortir avant la fin de l'année 2021, 343 Industries est confiant là dessus et l'a même reconfirmé récemment, en annonçant au passage que le mode Forge et la campagne coopérative ne seront pas disponibles au lancement. Quoi qu'il en soit, les semaines passent, la fin de l'année approche et aucune date de sortie n'est officialisée.

Hier soir, Microsoft organisait son Xbox Stream dans le cadre de la gamescom 2021 et... aucune trace de Halo Infinite, au grand dam des fans. Pourtant, la Toile s'excite et plusieurs revendeurs lâchent une date de sortie plausible, à l'instar d'une boutique taïwanaise repérée par Idle Sloth et même du Microsoft Store, comme l'a partagé Aggiornamenti Lumia. Cette date, elle est fixée au 8 décembre 2021, un mercredi, ce qui semble crédible, d'autant que le Microsoft Store affichait pendant longtemps le 31 décembre 2021, date de placement, avant de changer pour le 8 décembre (et évidemment de la remodifier dans la foulée). Mieux encore, le journaliste Tom Warren de The Verge affirme que la date est correcte !

Alors, quand connaîtrons-nous officiellement la date de sortie de Halo Infinite ? Eh bien, peut-être dès ce soir, à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2021, le présentateur Geoff Keighley tease les fans de Microsoft sur les réseaux sociaux, mais il faudra attendre la conférence pour le savoir. Vous pourrez suivre cette conférence en notre compagnie, à partir de 19h30. Le disque Seagate Game Drive for Xbox Halo est vendu 99,99 € sur Amazon.

Mise à jour : 343 Industries a bien confirmé la date de sortie du 8 décembre pour la campagne et le multijoueur en free-to-play. Il a aussi dévoilé la cinématique d'introduction de la Saison 1 du jeu en ligne.