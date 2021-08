gamescom 2021 : Microsoft officialise et date son Xbox Stream

Cette année encore, la gamescom se tiendra uniquement en ligne à la fin du mois, les joueurs pourront notamment suivre l'Opening Night Live 2021 le 25 août prochain, une cérémonie d'ouverture qui marquera le lancement du salon virtuel. Mais Microsoft est impatient et organisera sa conférence la veille.

Le constructeur vient en effet d'annoncer qu'il organisera le Xbox Stream de la gamescom 2021 le 24 août prochain, à partir de 19h00. Un évènement présenté par Parris Lilly et Kate Yeager, qui permettra à Microsoft de montrer son « plus grand catalogue d’exclusivités à ce jour », avec des informations, des bandes-annonces et du gameplay de jeux Xbox Game Studios et tiers déjà annoncés, sans oublier les prochaines arrivées dans le Xbox Game Pass. Vous l'aurez compris, il ne risque pas d'y avoir de grosses annonces de jeux inconnus à cette gamescom 2021, il faut dire que Microsoft a déjà fait fort en juin dernier à l'E3 2021.

Le constructeur mentionne également l'Opening Night Live présenté par Geoff Keighley, le 25 août à 20h00, nous devrions y voir ou revoir des jeux du constructeur à l'occasion de cette cérémonie, mais il nous donne surtout rendez-vous le 26 août pour le MainStream de Bethesda, sur la chaîne Twitch allemande du studio. Là encore, ne vous attendez pas à des annonces faramineuses. Microsoft annonce enfin une édition spéciale du Xbox FanFest, qu'il détaillera plus tard, et lancera à l'occasion de la gamescom 2021 des soldes jusqu'à -75 % sur ses jeux Xbox et PC.

Microsoft devrait mettre encore une fois en avant son catalogue Xbox Game Pass, vous pouvez pour rappel vous abonner à 29,99 € pour trois mois.