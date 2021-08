GC2021 : Moonglow Bay, date de sortie pour le RPG indé relaxant où vous vivez la vie quotidienne d'un pêcheur

Si vous aimez les aventures paisibles à la Animal Crossing ou A Short Hike, vous avez peut-être déjà repéré Moonglow Bay. Cette production de Coatsink développée par Bunnyhug avait été révélée lors du premier /twitchgaming Showcase : ID@Xbox et avait séduit par son univers mignon et cubique, où nous devrons résoudre des quêtes façon RPG en incarnant le pêcheur d'un petit village. Entre cuisine et pêche à la ligne, notre aventure en plusieurs chapitres pourra être jouée en solo comme en coopération locale.

La bonne nouvelle de la gamescom 2021, c'est que la date de sortie de Moonglow Bay est à présent calée au 7 octobre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

Moonglow Bay se déroule le long de la côte est du Canada dans les années 1980 et offre aux joueurs une histoire riche et chargée d'émotions, dans un jeu de rôle de pêche relaxant. Vous incarnez un pêcheur à la ligne débutant, qui s'efforce d'exaucer le dernier souhait de son partenaire en maintenant son entreprise à flot face à une faillite imminente. Jouez en solo ou avec un ami en mode coop local, cuisinez votre prise du jour, puis vendez tout un éventail de recettes pour améliorer votre boutique, votre équipement et votre bateau de pêche. Combinant un style artistique en voxel amusant et une somptueuse bande originale, votre voyage sera divisé en plusieurs arcs scénaristiques distincts, avec une ville entièrement habitée à traverser et la possibilité de rencontres épiques avec les monstres mystiques de Moonglow. Avec votre journal et votre canne à pêche en main, explorez les confins de l'océan, des glaciers aux geysers bouillonnants, et apprenez à lancer des filets, à poser des pièges et à pêcher dans la glace, en documentant plus de 100 espèces aquatiques variées tout en découvrant les secrets de la baie de Moonglow.

Et oui, Moonglow Bay sera ajouté au Xbox Game Pass dès son lancement ! Vous pouvez d'ailleurs vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.