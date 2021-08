GC2021 : The King of Fighters XV, date de sortie, éditions, nombre de combattants et nouveautés de gameplay en vidéo

Nous avions rendez-vous à l'Opening Night Live de la gamescom 2021 pour découvrir de nouvelles informations au sujet de The King of Fighters XV et SNK ne nous a pas déçu en diffusant un simple trailer lors du pré-show, qui en dit et montre suffisamment pour calmer notre attente et nous exciter.

La bande-annonce diffusée pour l'occasion nous apprend deux éléments essentiels concernant le jeu de versus fighting. Le premier, c'est que son roster comprendra au lancement pas moins de 39 personnages jouables. Nous en étions à 27 avec Antonov tout en sachant que K s'était déjà montré et a refait une apparition. D'ailleurs, la vidéo en tease plusieurs autres, à savoir Ash Crimson et deux femmes entièrement inédites !

Un point a également été fait sur les différentes éditions qu'il sera possible de se procurer :

The King of Fighters XV Team Pass 1

The King of Fighters XV Édition Deluxe (numérique) - 84,99 €

The King of Fighters XV Day One Edition - 59,99 €

The King of Fighters XV Édition Standard - 59,99 €

Un point sur les modes et nouveautés de gameplay a également été fait, avec du rollback netcode en ligne !

The King of Fighters XV voit le retour du mode classique 3v3, mais offre également de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que « Shatter Strike », une nouvelle mécanique qui permet aux joueurs de contrer les attaques ennemies. De plus, ils peuvent aussi profiter d'un mode MAX amélioré, et d'un mode MAX (rapide), avec une fonction ruée qui leur permettra de réaliser des combos en appuyant rapidement sur les boutons d'attaque. Toutes ces fonctionnalités, comprenant également des mouvements spéciaux retravaillés, assurent des combats explosifs et excitants pour les nouveaux joueurs comme pour les vétérans de la série.

The King of Fighters XV est jouable jusqu'à deux joueurs en local et huit en ligne. Le jeu propose une variété de modes en ligne, tels que RANKED MATCH, CASUAL MATCH, ROOM MATCH et ONLINE TRAINING. Il y a également un nouveau mode DRAFT VS, qui permet aux joueurs d'affronter un adversaire, alors qu'ils doivent attraper le col de leur personnage préféré avant l'autre. Le rollback netcode est utilisé dans le jeu pour offrir la meilleure expérience en ligne possible.

La galerie ne propose pas seulement les voix des personnages et les cinématiques de The King of Fighters XV, mais également un court métrage animé, réalisé par l'artiste mondialement reconnu, Masami Obari. De plus, la nouvelle Station DJ offre plus de 300 chansons populaires en provenance de tous les épisodes de la série The King of Fighters.