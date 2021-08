GC2021 : Century: Age of Ashes, une date de sortie pour le jeu de combats de dragons free-to-play sur PC

Century: Age of Ashes ne fut pas le jeu le plus marquant des Game Awards 2020, et pourtant, son concept a de quoi attirer les regards. Il s'agira en effet d'un jeu de combats de dragons en free-to-play sur PC, dans lequel nous pourrons diriger et personnaliser nos montures légendaires.

Playism a bien avancé sur sa copie et sera bientôt prêt à en proposer un premier jet. Une courte bande-annonce présentée à la gamescom Opening Night Live a rapporté que la date de sortie était à présent calée au 18 novembre sur Steam, d'abord en Accès Anticipé, mais toujours gratuitement. Trois Founder's Pack allant de 19,99 € à 59,99 € permettront cependant de débuter l'expérience avec quelques bonus.

Century : Age of Ashes, le jeu de combat de dragons multijoueur est maintenant disponible gratuitement ! Choisissez votre dragon, plongez dans l’arène et affrontez les Dragoneers du monde entier dans des batailles aériennes intenses et grisantes. Embrasez vos ennemis et dominez les cieux !

Century : Age of Ashes offre un gameplay nerveux et ultra rapide pour des parties en ligne intenses ! Lancez-vous dans l’arène seul ou avec des amis et battez-vous jusqu’à la mort pour triompher ! Trois modes de jeu allant du 3v3 au 6v6 vous attendent : Carnage et Raid.

Carnage : Un match à mort en 6v6 avec des bonus spéciaux apparaissant dans l'arène pour vous aider à anéantir vos adversaires. Une forme de Team Deathmatch, mais avec des dragons !

Raid : Un mode unique dans lequel deux équipes de 6 joueurs s'affrontent pour récupérer un précieux drapeau. Si vous parvenez à mettre la main dessus, foncez à travers une série de portes réparties dans l'arène pour décrocher la victoire !

Choisissez votre classe

Expérimentez différents styles de jeu avec 3 classes uniques, chacune avec leurs propres capacités ! Déployez votre bouclier avec le Gardebrise, traquez jusqu'à la mort avec le Maraudeur ou piégez vos proies avec le Spectre. Quel style de jeu vous guidera vers la victoire ? De nouvelles classes seront ajoutées régulièrement pour enrichir le gameplay et les synergies d'équipe !

Personnalisation complète

Votre dragon, votre style ! Century : Age of Ashes propose des éléments cosmétiques conçus avec soin pour vous différencier lors de vos joutes aériennes. Gagnez de l’expérience au fil des parties et débloquez des skins légendaires pour personnaliser votre dragon et son maître ! Pas de panique, ces objets sont purement cosmétiques et n’offrent aucun avantage une fois en jeu.

Free-to-play

Century : Age of Ashes est une expérience complètement gratuite et le restera une fois la phase d’Early Access terminée. Nous nous investissons beaucoup dans le design des objets cosmétiques payants, mais nous comprenons que certains d’entre vous préfèrent jouer gratuitement. Pour cette raison et afin de garder une expérience juste et équitable, aucun achat en jeu ne peut offrir un quelconque avantage dans l’arène.

Grâce à l’Early Access, Century : Age of Ashes pourra évoluer en fonction de vos critiques et de vos remarques. Nous comptons sur vos retours pour faire de ce projet une expérience unique et adaptée aux envies des fans. N’hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ou Twitter et pour nous donner votre avis !