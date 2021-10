Century: Age of Ashes, des versions consoles et mobiles confirmées pour le jeu d'action en free-to-play avec des dragons

Si vous aimez les free-to-play, vous allez bientôt pouvoir essayer Century : Age of Ashes. Ce jeu de combat de dragons multijoueur sortira officiellement le 2 décembre 2021 sur Steam, après un report de quelques jours pour éviter la confrontation directe avec l'ogre d'Electronic Arts, Battlefield 2042.

Et après ce lancement, les développeurs bordelais de Playwing ont déjà de la suite dans les idées. Cela passera par un portage sur d'autres plateformes ! Ils ont confirmé cette semaine que Century: Age of Ashes aurait droit à une sortie sur consoles dans un premier temps en 2022, avec les PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One dans le viseur, puis sur mobiles sous iOS et Android plus tard cette année-là. La communauté aura même le plaisir de jouer en cross-play et avec de la cross-progression, pour s'amuser sans frontières.

L'illustration principale du projet a été dévoilée au passage, forcément avec des créatures volantes au premier plan. Les dés seront bientôt jetés, et Century: Age of Ashes devra alors faire ses preuves pour obtenir sa place sur le marché concurrentiel des jeux initialement gratuits.