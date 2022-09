Century: Age of Ashes, le free-to-play avec des dragons a une nouvelle date de sortie ferme sur PS4 et PS5

Les Bordelais de Playwing ont réussi à sortir Century: Age of Ashes sur PC l'année dernière, puis sur Xbox One en mars et sur Xbox Series X|S en juillet. Le free-to-play nous invitant à prendre part à des dogfights multijoueurs à dos de dragon aurait dû paraître sur PS4 et PS5 dans la foulée de cette dernière version, mais un souci de dernière minute a obligé les développeurs à repousser le lancement sur ces plateformes.

C'est finalement seulement 2 mois plus tard que Century: Age of Ashes va atterrir sur PlayStation 4 et 5. Playwing vient de confirmer que le jeu sera disponible ce lundi 26 septembre à 10h00 sur le PlayStation Store, avec bien évidemment le contenu de la Saison 1 déjà disponible, pour rejoindre comme il se doit la communauté en cross-play.

Century : Age of Ashes, le jeu de combat de dragons multijoueur est maintenant disponible gratuitement - avec tout le nouveau contenu de la Saison 1: A Shadow Over Skeld. Choisissez votre dragon, plongez dans l’arène et affrontez les dragonniers du monde entier dans des batailles aériennes intenses et grisantes. Embrasez vos ennemis et dominez les cieux ! Century : Age of Ashes offre un gameplay nerveux et ultra rapide pour des parties en ligne intenses allant du 3v3 au 6v6. Plongez dans l'arène seul ou avec des amis et luttez pour votre survie dans des modes de jeu passionnants. Carnage : Un match à mort en 6v6 avec des bonus spéciaux apparaissant dans l'arène pour vous aider à anéantir vos adversaires. Un Team Deathmatch, mais avec des dragons !

Raid : Un mode unique dans lequel deux équipes de 6 joueurs s'affrontent pour récupérer un précieux drapeau. Si vous parvenez à mettre la main dessus, foncez à travers une série de portes réparties dans l'arène pour décrocher la victoire.

Pillage : Volez de l'or à de puissantes créatures et à l'équipe ennemie tout en protégeant votre propre repaire et adaptez-vous à diverses situations inattendues.

Survie : C'est chaque dragonnier pour soi ! Affrontez 8 autres joueurs dans un affrontement féroce et impitoyable et brûlez votre chemin jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur sur le champ de bataille. Découvrez différents styles de jeu avec des classes uniques, possédant chacune ses propres capacités. Désorientez vos adversaires et protégez vos alliés en tant que Gardebrise, traquez vos ennemis sans relâche en tant que Maraudeur, piégez-les furtivement en tant que Spectre, ou déchaînez les cieux sur eux en tant que Maître-Orage. Quel style de jeu vous guidera vers la victoire ? De nouvelles classes seront ajoutées régulièrement pour enrichir le gameplay et les synergies d'équipe. Votre dragon, votre style ! Century : Age of Ashes propose des éléments cosmétiques conçus avec soin pour vous différencier lors de vos joutes aériennes. Gagnez de l’expérience au fil des parties et débloquez des skins légendaires pour personnaliser votre dragon et son maître. Pas de panique, ces objets sont purement cosmétiques et n’offrent aucun avantage une fois en jeu.

Si vous cherchiez un nouveau free-to-play à essayer, vous en avez donc un de plus à ajouter à votre liste.