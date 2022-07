Century: Age of Ashes, le free-to-play avec des dragons disponible sur Xbox One, et bientôt sur PS4 et PS5

Il est dur de se faire une place dans le milieu des free-to-play de nos jours, alors que les plus gros éditeurs proposent des productions au budget avec lequel il est difficile de rivaliser. Les Bordelais de Playwing ont tout de même décidé de tenter leur chance avec Century: Age of Ashes, un jeu proposant des combats multijoueurs à dos de dragons.

Il est disponible sur PC depuis décembre dernier, mais des versions mobiles et consoles étaient planifiées. Bonne nouvelle, celles destinées aux machines de salon seront toutes disponibles ce mois-ci, sauf celle à destination de la Xbox Series X|S qui l'était depuis le 10 mars dernier : l'édition Xbox One a été lancée ce 12 juillet, et les pendants PS4 et PS5 seront jouables à compter du 19 juillet 2022. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas, l'application est gratuite, avec des achats intégrés pour débloquer des éléments cosmétiques, notamment ceux de l'actuelle Saison 1, A Shadow Over Skeld.

Century: Age of Ashes offre un gameplay nerveux et ultra rapide pour des parties en ligne intenses allant du 3v3 au 6v6 ! Plongez dans l'arène seul ou avec des amis et luttez pour votre survie dans des modes de jeu passionnants :

Les portages iOS et Android n'ont eux pas encore de date de sortie, mais sont toujours prévus pour cette année.

Mise à jour : finalement, Playwing repousse la sortie sur PS4 et PS5 à plus tard cet été, à priori car il n'a pas encore atteint les normes de qualité requises par SIE.

Tout d'abord, veuillez accepter nos humbles excuses. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi ce retard se produit si près de la sortie ; veuillez voir ci-dessous pour plus de détails.

Repousser une sortie n'est jamais agréable, d'autant plus quand on sait qu'il y a énormément de joueurs qui veulent jouer sur les plateformes PlayStation, et ce sera très probablement un tournant dans la vie de Century : Age Of Ashes. Passer la certification sur PlayStation - ce que nous appelons « devenir gold » - dès la sortie de la sortie Xbox One et le lancement de la première saison, « A Shadow Over Skeld » est un défi difficile. Par conséquent, nous allons avoir besoin d'un peu plus de temps pour nous assurer que nous respectons les normes de qualité pour expédier sur ces deux plateformes.

Nous savons que ne pas partager une date de sortie exacte peut soulever des inquiétudes, mais rassurez-vous, Century: Age Of Ashes sur PlayStation est notre prochaine grande sortie. Notre équipe travaille actuellement dur pour déboguer les versions PS4 et PS5, tout en peaufinant la version Xbox One récemment publiée. La saison 1 est également en cours d'élaboration pour ses problèmes d'équilibrage et la préparation du contenu futur. C'est maintenant la dernière étape avant que Century ne prenne son envol sur PlayStation, ce qui signifie que ce n'est qu'une question de jours avant que nous ne partagions une date de sortie avec vous tous.

Merci pour votre patience et votre soutien continus à Century: Age Of Ashes.