Century: Age of Ashes, le jeu multijoueur avec des dragons repoussé à cause de Battlefield 2042

Sur le papier, Century: Age of Ashes, jeu d'action multijoueur en free-to-play avec des dragons, et Battlefield 2042, le très attendu FPS en ligne de DICE (disponible à partir de 60,50 € chez Amazon.fr), n'ont rien à voir. Et pourtant, leurs actualités se sont croisées d'une drôle de manière ces derniers jours.



DICE et EA ont en effet décidé de repousser Battlefield 2042 au 19 novembre pour finaliser correctement son développement, sauf qu'il s'agissait de la veille de la date choisie par le studio bordelais Playwing pour lancer son premier jeu... Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont décidé de reporter Century: Age of Ashes de quelques jours afin de ne pas voir toutes ses chances d'exposition médiatique annihilées. Ce n'est donc plus le 18 novembre, mais le 2 décembre que le titre verra le jour sur PC.

Bonjour les Dragonniers, La semaine dernière, on apprenait que l'un des jeux les plus attendus de l'année a reporté son lancement à un jour après notre date de sortie prévue. En conséquence, nous avons décidé de reporter le lancement de Century: Age of Ashes au 2 décembre 2021 pour lui donner de l'espace.

Au passage, Playwing en a profité pour officialiser le fait que la progression de la bêta ne serait pas conservée, mais les joueurs auront droit à des coffres avec des bonus en compensation.

Nous souhaitons également répondre à une question liée à la version bêta que la communauté a posée : « Votre progression pendant la bêta fermée 2 sera-t-elle réinitialisée ? » Depuis la 2e bêta fermée, nous avons apporté de nombreuses améliorations dans tous les aspects à Century, y compris la progression de niveau. Par conséquent, après avoir étudié toutes les possibilités, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvions pas techniquement pas conserver votre progression de la bêta fermée. Comme promis, les joueurs pourront conserver le skin exclusif obtenu pendant les périodes de bêta. Nous compenserons également votre progression en vous offrant un coffre Mystère ! Nous en sommes vraiment désolés. Nous espérons que vous apprécierez votre voyage dans Century: Age of Ashes et nous avons hâte de partager davantage de ce que nous avons prévu pour vous !

Si vous attendiez cette expérience originale, il va falloir être un tout petit plus patient.