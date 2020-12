Century: Age of Ashes, un nouveau jeu avec des batailles de dragon en multijoueur dévoilé lors des Game Awards 2020

Révélé lors du pré-show des Game Awards 2020, Century: Age of Ashes arrive bientôt sur nos machines. Dans ce jeu de combat en free-to-play développé et édité par Playwing, vous devrez former des équipes et affronter les joueurs du monde entier à travers des batailles épiques. Pour ce faire, vous serez bien évidemment accompagnés de puissants dragons comme le Gardebrise ou le Maraudeur.

Century: Age of Ashes est donc attendu sur Steam en accès anticipé pour février 2021 et la production arrivera plus tard sur le Microsoft Store et l’Epic Games Store. Notez que vous pouvez dès à présent vous inscrire à la bêta fermée du titre sur Steam. Le directeur artistique de Playwing, Pascal Barret, a expliqué qu’il voulait créer un jeu dans lequel tous les regards seraient rivés sur les dragons.

Notre volonté avec Century: Age of Ashes est de proposer enfin aux fans de fantasy, un jeu dont les stars sont les dragons, un jeu épique, rapide et immersif mêlant combats et poursuites mémorables.

Si vous adorez les gros lézards crachant du feu ainsi que les batailles aériennes, foncez sur Century: Age of Ashes.

Century: Age of Ashes est un jeu de combat de dragons multijoueur en free-to-play. Sélectionnez votre classe, votre dragon et plongez avec votre équipe dans de superbes arènes pour des affrontements aériens intenses. Faites pleuvoir les flammes sur vos ennemis et dominez le ciel ! Combats en arène intenses Prenez part à des combats multijoueurs en arène, domptez votre dragon et montrez à vos ennemis votre puissance dans des affrontements aériens à grande vitesse. L’arène est impitoyable et vous devez l’être à votre tour si vous voulez survivre ! Triomphez avec votre équipe dans 3 modes de jeu : Carnage (Match à Mort par équipe), Survie (6v6v6, Dernière Équipe Debout) et Raid (Capture du Drapeau) ! Choisissez votre style de jeu Expérimentez différents styles de jeu avec 3 classes uniques, chacune avec leurs propres capacités ! Déployez votre bouclier et désorientez avec le Gardebrise, traquez et anéantissez avec le Maraudeur ou infiltrez et piégez avec le Spectre. Laquelle d’entre elles vous mènera vers la victoire ? De nouvelles classes seront ajoutées au jeu régulièrement. Personnalisation complète Démarquez-vous sur le champ de bataille avec de l’équipement prestigieux et des dragons légendaires que seuls les vrais Dragonniers peuvent posséder ! Au fur et à mesure que vous progressez, chaque niveau gagné ouvre des opportunités pour rendre vos personnages et vos dragons uniques avec de nouvelles options de personnalisation. Afin de garantir une expérience juste et équitable, les options de personnalisation sont uniquement cosmétiques.

Si Century: Age of Ashes vous attire, vous pouvez acheter un PC gamer sur Amazon pour 819,95 €.