Halo Infinite : pas de campagne en coopération ni de mode Forge au lancement

Halo Infinite ne rassure pas les fans. Le titre devait à l'origine sortir l'année dernière avec les nouvelles Xbox Series X|S de Microsoft, mais 343 Industries a décidé de reporter le lancement suite aux critiques des joueurs après une bande-annonce de gameplay loin des attentes. Depuis, les développeurs travaillent activement sur le jeu.

Régulièrement, 343 Industries partage l'avancée du projet dans des carnets de développement, le dernier en date vient de sortir et n'apporte pas que de bonnes nouvelles. Du côté des points positifs, notons que Halo Infinite est toujours attendu en fin d'année 2021, le studio est très content des tests techniques jusqu'ici, même s'il doit résoudre plusieurs problèmes avant le lancement. Il a également tout prévu pour le contenu post-lancement pendant la première année, et justement, il y aura de gros éléments qui manqueront le jour de la sortie.

Au lancement, Halo Infinite sera amputé du mode Forge et il sera impossible de parcourir la campagne en coopération avec un ami. Cela arrivera, mais plus tard, 343 Industries explique que la campagne coopérative sera lancée avec la Saison 2 et le mode Forge avec la Saison 3. Le titre proposera pour rappel un système de Battle Pass et des mises à jour saisonnières, qui dureront environ trois mois chacune. Comptez donc six mois après le lancement de Halo Infinite pour retrouver le mode Forge et trois mois seulement pour la campagne coopérative.

Pour un jeu si ambitieux repoussé d'un an, il est évidemment frustrant de le voir débarquer sans tout son contenu, mais 343 Industries rappelle qu'au lancement, Halo Infinite proposera une campagne solo complète et un mode multijoueur, free-to-play qui plus est. Le contenu du jeu sera donc à savourer au fil des mois, comme un titre live service. La date de sortie sera dévoilée « prochainement », elle se fera donc cette année sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez retrouver Halo: Le space opéra selon Bungie à 29,90 € sur Amazon.