Halo Infinite : Battle Pass à payer une seule fois, personnalisation, Académie, véhicules... le plein de détails sur le multijoueur en free-to-play

L'E3 2021 ne nous aura pas permis de découvrir la date de sortie de Halo Infinite, mais il aura été l'occasion de voir le multijoueur du jeu pour la première fois. Une première bande-annonce a montré des extraits de parties et confirmé que l'expérience arriverait en même temps que le solo, en free-to-play pour permettre à tous les joueurs PC, Xbox One et Xbox Series X|S d'y jouer.

Cette approche vous inquiète en termes de contenu ou de modèle économique ? Alors les propos tenus par 343 Industries dans une longue présentation vidéo d'une dizaine de minutes devraient vous rassurer. Il y aura des récompenses gratuites à débloquer, mais pour vivre l'expérience de manière plus complète, il faudra acheter un Halo Battle Pass unique, donnant accès aux Battle Pass de toutes les Saisons ! Oui, vous n'aurez à payer qu'une seule fois (un prix encore inconnu) pour avoir accès à tous les éléments cosmétiques du Passe de Combat, et si vous manquez des saisons ou n'avez pas réussi à compléter les objectifs d'une d'entre elles à temps, vous pourrez choisir votre Battle Pass actif entre celui de la saison en cours ou d'une passée, afin de décider ce que vous voulez débloquer. Les bonus seront tous d'ordres cosmétiques et, oui, il y aura aussi des objets différents et exclusifs à acheter contre de la monnaie virtuelle dans la boutique.

Côté gameplay, pas mal de choses intéressantes sont dites. Déjà, les pouvoirs spéciaux type camouflage ou bouclier supplémentaire seront utilisables comme des objets depuis un inventaire et seront donc volables par nos adversaires sur nos dépouilles. Les véhicules seront eux destructibles sur plusieurs aspects, ce qui changera leur résistance ou leur maniabilité par exemple, et il sera possible de les piloter ou d'utiliser leurs armes y compris dans leurs derniers instants de vie, alors qu'ils sont en flammes. Ils pourront aussi servir d'espace de stockage pour les armes, équipements ou éléments de mission.

Le mode central, ce sera encore une fois Big Team Battle, avec 2 équipes s'opposant sur bien des fronts. Les véhicules pourront y être livrés depuis les airs par des Pelicans et n'apparaîtront plus seulement depuis les bases, tout comme des ressources nécessaires à notre partie. Le multijoueur mettra sinon en scène une IA personnelle, qui donnera des consignes au joueur et qui pourra être personnalisée sur plusieurs aspects. La personnalisation sera surtout poussée avec des revêtements, accessoires et skins en tout genre pour notre armure, nos armes et même nos bolides. La voix pourra aussi être modifiée, tout comme la forme du corps, y compris avec des prothèses pour nos membres.

À part ça, L'Académie introduira les règles et les bases du multijoueur pour les néophytes, avec un tutoriel et des entraînements contre des bots à la difficulté paramétrable, et il y aura bien évidemment des maps, modes et nouveautés dans les mois à années qui suivront le lancement. En attendant l'ouverture des précommandes de Halo Infinite, vous pouvez vous procurer une Xbox Series S pour jouer gratuitement à son multijoueur pour 299,00 € sur Amazon.fr.