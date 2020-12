Halo Infinite : 343 Industries répond aux récentes rumeurs d'un mode Battle Royale

Halo Infinite n'arrivera pas avant l'année prochaine sur les plateformes de Microsoft, et 343 Industries avait déjà affirmé qu'il ne comptait pas proposer de mode Battle Royale, même si le jeu est encore et toujours très à la mode. Cependant, la semaine dernière, une rumeur lancée sur Twitter via un message supprimé depuis affirmait que Halo Infinite inclurait un mode Battle Royale free-to-play.

Une information qui semblait sortir d'un peu n'importe où, et une fois le week-end terminé, le directeur de la communauté chez 343 Industries, Brian Jarrard, a brièvement pris la parole sur Twitter pour affirmer que ces rumeurs étaient « infondées ». Il admet quand même que l'absence de communication autour de Halo Infinite n'aide pas à endiguer ces faux bruits de couloir, mais le studio est très occupé sur le développement du jeu.

La même rumeur affirmait que le studio comptait sortir Halo Infinite en quatre chapitres, entre 2021 et 2031, une information sans doute également fausse et détournée du fait que 343 Industries avait déclaré que le jeu est basé sur un « 10 Year Plan », soit un support sur une décennie entière. À voir comment cela va se faire, le jeu n'est pas attendu avant l'année prochaine sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S. Vous pouvez retrouver The Art of Halo Infinite à 36,22 € sur Amazon.fr.