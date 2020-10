Halo Infinite : le directeur Chris Lee quitte 343 Industries

Le développement de Halo Infinite semble bien compliqué en interne. Alors que le jeu de 343 Industries devait sortir en même temps que les Xbox Series X et S le 10 novembre prochain, il a été repoussé à l'année prochaine, sans plus de précisions. Et nous apprenons aujourd'hui que le directeur du projet, Chris Lee, vient de quitter le studio.

L'information a été dévoilée par Bloomberg, qui rappelle que Chris Lee avait rejoint 343 Industries en 2008, et d'ailleurs, il reste un employé de Microsoft pour le moment. Mais cela n'augure rien de bon pour Halo Infinite, le directeur créatif Tim Longo et la productrice exécutive Mary Olson avaient déjà quitté le projet en août 2019, Microsoft expliquant à l'époque que c'était Chris Lee qui gérait désormais le développement. Les joueurs peuvent se rassurer en se disant que Joe Staten reste en charge de la campagne solo, tandis que Pierre Hintze s'occupe du multijoueur.

De multiples départs et arrivées en cours de projet sont souvent mauvais signe pour un développement, il faudra attendre l'année prochaine pour voir si le résultat final est à la hauteur des espérances. Halo Infinite est attendu sur PC, Xbox Series X et S et Xbox One, vous pouvez déjà précommander l'artbook à 35,57 € sur Amazon.fr.