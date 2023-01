NetEase Games rachète SkyBox Labs (Halo Infinite, Minecraft, Fallout 76)

Vous ne connaissez sans doute pas le nom de SkyBox Labs, mais vous connaissez ses jeux. Le studio canadien, installé à Burnaby et Victoria, a participé au développement de plusieurs titres pour Xbox Game Studios, Wizards of the Coast ou encore Electronic Arts depuis sa création en 2011, et il vient d'être racheté.

C'est NetEase Games, le géant chinois, qui vient de s'offrir SkyBox Labs en ce début d'année 2023. Le studio canadien va pouvoir continuer à travailler avec ses précédents partenaires externes et même avec de nouveaux, les trois cofondateurs Shyang Kong, Derek MacNeil et Steven Silvester vont conserver la direction des opérations, mais NetEase fournira au studio ses outils et ressources pour permettre à SkyBox Labs d'évoluer.

SkyBox Labs est surtout connu pour avoir développé les nouvelles versions des jeux Ages of Empires II et Age of Mythology avec Forgotten Empires, mais il a également participé au développement de titres comme Halo Infinite (343 Industries), Minecraft (Mojang Studios), ou encore Fallout 76 (Bethesda Softworks), disponible à 35,99 € sur Gamesplanet.

Cela ne devrait pas changer grand-chose pour le studio, et encore moins pour les joueurs, mais il est clair que les géants chinois s'intéressent toujours un peu plus au marché international. NetEase Games s'est offert ces dernières années Quantic Dream, Grasshopper Manufacture ou encore les services de Toshihiro Nagoshi et Daisuke Sato (Yakuza) pour fonder Nagoshi Studio.