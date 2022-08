Quantic Dream : NetEase Games rachète le studio français, qui gardera son indépendance artistique

La série des rachats du monde du jeu vidéo se poursuit en ce mercredi et après FromSoftware dont près d'un tiers des parts vont désormais être détenues par Sony Interactive Entertainment et Tencent, c'est Quantic Dream qui se fait avaler. Eh oui, le studio français qui a pendant bien des années travaillé main dans la main avec SIE et qui s'était lancé début 2020 dans l'auto-édition en déclarant alors « nous sommes désormais indépendants et devenons seuls maîtres de notre destin » a été racheté par le chinois NetEase Games, qui avait d'ailleurs déjà des parts minoritaires dans le studio depuis 2019.

Ce rachat inclut dont le studio principal parisien et l'antenne à Montréal, qui garderont leur indépendance artistique et les équipes déjà en place, tout en bénéficiant de moyens financiers plus importants. Un article a été publié sur le site officiel pour faire le point.

Quantic Dream a été fondé le 2 mai 1997. Durant 25 ans, nous avons avancé en tant que développeur indépendant, puis ces dernières années également en tant qu’éditeur.

Au cours de ce quart de siècle, nous avons réuni des personnes extrêmement talentueuses pour travailler ensemble avec passion et ambition – certaines depuis 10, 15, 20 ans ou plus ! – et créer des expériences interactives uniques. Nous avons noué des partenariats créatifs et commerciaux solides et durables, qui nous ont tous aidés à grandir et à devenir ce que nous sommes aujourd’hui. Nous avons agrandi notre communauté, passant du cercle familial à des millions de fans dans le monde entier, avec lesquels nous partageons désormais, à chaque nouvelle sortie, nos espoirs et notre enthousiasme.

Quantic Dream a toujours été particulièrement attaché à sa liberté de création et à son indépendance. Cette liberté nous a permis de créer des jeux différents, de développer notre technologie propriétaire, de nous doter d’une infrastructure dédiée à nos besoins, et surtout de créer les jeux dont nous rêvions pour des millions de joueuses et de joueurs.

Pour poursuivre notre développement et notre présence dans le monde, mais aussi pour financer d’autres studios et devenir un éditeur international, des investissements plus importants sont nécessaires, pour continuer de construire notre technologie et notre infrastructure, pour proposer des jeux de nouvelle génération toujours plus impressionnants, pour agrandir notre équipe et développer plusieurs projets simultanément.

Nous avons rencontré NetEase il y a environ 4 ans et leur avons proposé de nous rejoindre en tant qu’actionnaire minoritaire en janvier 2019. Au cours de cette période, nous avons beaucoup appris les uns sur les autres. Nous avons commencé à travailler ensemble sur des petits comme des grands projets, nous avons collaboré avec plaisir et beaucoup discuté de notre secteur et de notre vision de l’avenir. C’est ainsi que nous avons découvert que nous partagions la même envie : créer des œuvres audacieuses et hautement qualitatives, qui marquent les esprits.

Pour continuer d’évoluer et de rêver en grand, alors que nous nous lançons dans « nos 25 prochaines années », nous avons l’immense plaisir d’annoncer que nous allons rejoindre NetEase Games, qui devient actionnaire à 100 % de Quantic Dream. Nous conservons notre indépendance sur notre ligne éditoriale, la direction artistique des projets et la gestion du studio. Nos équipes, qui sont pleinement associées à cette opération et qui en bénéficient directement financièrement, sont bien évidemment intégralement préservées et vont continuer de croître et de se renforcer.

NetEase Games a pour projet de soutenir l’innovation et le développement des jeux vidéo dans le monde entier ; c’est dans ce cadre que Quantic Dream va donc poursuivre sa croissance. Nous fonctionnerons toujours de manière indépendante, nous maintiendrons la possibilité de créer et d’autoéditer nos jeux vidéo sur toutes les plateformes, de continuer à soutenir et à publier des titres développés par des tiers.

Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés ces 25 dernières années, qu’ils nous aient découverts avec Omikron: The Nomad Soul ou plus récemment avec Detroit: Become Human.

Si certaines choses changent, notre esprit, notre équipe et nos rêves demeurent !

Nous avons été, nous sommes et nous resterons QUANTIC DREAM.