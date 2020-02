Quantic Dream se lance dans l'auto-édition pour ses 23 ans, la prochaine génération de consoles dans le viseur

Outre quelques déboires avec la justice, le studio Quantic Dream a surtout fait parler de lui en 2019 pour les portages d'Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human sur PC, ainsi que l'investissement de NetEase dans son capital. Il fêtera cette année ses 23 ans (le 2 mai pour être précis) et a ainsi partagé sur son blog un long message fort intéressant quant à son avenir.

En effet, si David Cage avait teasé des surprises pour l'année 2020, la première d'entre elles sera visiblement son lancement dans l'auto-édition, avec comme objectif les consoles de nouvelle génération qui arriveront en fin d'année, la PS5 et Xbox Series X donc, sans que ces dernières ne soient pour autant citées. Mieux encore, il semblerait que Quantic Dream souhaite aider de petits développeurs à lancer leurs projets, du moins si les « créateurs » dont il est question ne font pas partie du studio, la phrase pouvant être comprise de différentes manières.

23 ans, c’est l’âge où on sort de l’adolescence pour entrer dans la vie adulte. C’est un peu ce que vit Quantic Dream aujourd’hui : après 23 ans à apprendre, découvrir, grandir, nous sommes désormais indépendants et devenons seuls maîtres de notre destin.

Ces 23 années auront été absolument extraordinaires, de la collaboration avec David Bowie sur Nomad Soul jusqu’à celle avec Clancy Brown et Lance Henriksen, de Ellen Page et Willem Dafoe à Jesse Williams et Bryan Dechart, de Pascal Langdale (brillant Ethan Mars de Heavy Rain) jusqu’à Valorie Curry (l’émouvante Kara de Detroit), du regretté Normand Corbeil (compositeur de Heavy Rain) à Hans Zimmer et Philip Sheppard, il est impossible de tous les citer tant nous avons eu la chance de rencontrer des artistes extraordinaires et de les convaincre d’apporter leur talent à notre média.

Les deux années passées auront été absolument exceptionnelles pour le studio : le succès de Detroit: Become Human, la collaboration avec des acteurs extraordinaires, les rencontres avec une communauté fantastique à travers le monde, la sortie de nos jeux sur PC, sont quelques-uns des évènements marquants.

Detroit: Become Human nous aura permis de concrétiser la vision que nous défendons depuis la création du studio.

Pour la première fois après 23 années à travailler pour des éditeurs prestigieux, nous devenons éditeurs nous-mêmes. Ce nouveau pari va nous permettre de prendre nos décisions en totale indépendance et de relever les nouveaux défis à la fois technologiques et stratégiques de la prochaine génération de plateforme.

Ceci va également nous permettre d’aider d’autres développeurs en les finançant, en leur apportant toute l’aide dont ils ont besoin en termes de développement, afin de leur permettre d’exprimer pleinement tout leur talent. Nous voulons soutenir des créateurs ayant des projets originaux et leur permettre à leur tour d’aboutir leur vision et de proposer des expériences de qualité sortant des sentiers battus.

Plus qu’une évolution, c’est une véritable mutation que nous entreprenons pour préserver notre liberté et notre indépendance, continuer de travailler sur des projets innovants et encore plus ambitieux, nous donner des challenges toujours plus grands et aller là où on ne nous attend pas. Quantic Dream ne sera jamais un studio tout à fait comme les autres. Nous voulons relever de nouveaux défis, conserver notre passion intacte et préserver notre foi dans l’idée qu’il est possible de créer des jeux différents.

Tout ce que nous avons accompli jusqu’à ce jour, depuis la collaboration avec David Bowie en 1999 jusqu’à nos prochains projets, est le reflet de nos convictions profondes. Nous avons fait ce en quoi nous croyions, sans compromission. Cela n’a été possible que parce que nous avons une équipe extraordinaire et soudée de gens talentueux qui croient en cette vision, et parce que nous avons toujours eu une communauté de joueurs formidables qui nous a soutenus dans notre démarche. C’est grâce à eux si nous sommes là aujourd’hui, grâce à eux si après presque un quart de siècle, nous pouvons encore rêver de les faire rêver.

Quantic Dream évolue mais ne change pas. Nous continuons de croire que l’interactivité peut devenir un moyen d’expression, que la passion et la sincérité sont les meilleurs alliés pour toucher les joueurs, que les valeurs d’humanisme, de partage, d’inclusion que nous défendons dans nos jeux depuis 23 ans sont plus nécessaires aujourd’hui que jamais.

Grâce à vous, nous allons continuer d’être qui nous sommes, différents, curieux, passionnés, sincères, et nous allons faire de notre mieux pour continuer de vous surprendre et de vous émouvoir.