NetEase : Quantic Dream et d'autres studios évoquent leur avenir avec le studio chinois

Depuis quelques mois, NetEase semble tourner le dos aux studios occidentaux. Le géant chinois a notamment licencié des développeurs américains de Marvel Rivals et a lâché Worlds Untold, Liquid Swords et Jar of Sparks. Autant dire que d'autres studios liés à NetEase en dehors de la Chine sont sur la sellette, mais certains développeurs se veulent rassurants.

Rebel Wolves, un studio fondé par des anciens de CD Projekt, développe actuellement The Blood of Dawnwalker, un Action-RPG de dark fantasy AAA sous Unreal Engine 5. Le copropriétaire du studio Tomasz Tinc a pris la parole sur LinkedIn pour annonce que « nous ne rencontrons aucun problème financier ». Le titre sera édité par Bandai Namco et « NetEase est un actionnaire minoritaire de Rebel Wolves », le studio appartenant majoritairement à Konrad Tomaszkiewicz (réalisateur de The Witcher 3: Wild Hunt) et d'autres copropriétaires, employés de Rebel Wolves. En clair, même si NetEase venait à se retirer, cela ne changerait pas change chose pour Rebel Wolves et The Blood of Dawnwalker.

Du côté de chez Anchor Point Studios, un studio fondé et dirigé par Paul Ehreth (designer en chef sur Control chez Remedy), le CEO assure sur X/Twitter que « Anchor Point Studios n'a été affecté par aucune fermeture de studio et nous continuons à avancer à plein régime dans la création de notre jeu ». Paul Ehreth rajoute que « NetEase a été un excellent partenaire pour nous, nous offrant un contrôle créatif et un soutien au développement ».

Les joueurs craignaient également des mauvaises nouvelles chez Quantic Dream. Le studio français de David Cage avait été racheté par NetEase en 2022 et développe actuellement Star Wars Eclipse, qui n'a pas donné de nouvelles depuis fin 2021. Guillaume de Fondaumière, PDG du studio, s'est lui aussi exprimé sur LinkedIn et affirme que « nos studios à Paris et à Montréal ne sont pas affectés » par les récentes décisions de NetEase. Il faut dire que le studio se porte très bien, même sans sortir de jeu, Guillaume de Fondaumière dévoile que Quantic Dream a réalisé le chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire en 2024, grâce à ses anciens titres comme Detroit: Become Human qui a atteint les 11 millions de copies vendues. Un chiffre étonnant, car le jeu narratif avait dépassé les 10 millions d'exemplaires écoulés en octobre dernier seulement. Quoi qu'il en soit, le catalogue de jeux de Quantic Dream lui assure une certaine pérennité.

