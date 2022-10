L'Art de Quantic Dream : un livre dédié au studio français dévoilé par Mana Books

En 1997, David Cage fondait Quantic Dream, un studio parisien qui a accouché quelques années plus tard d'Omikron: The Nomad Soul puis de jeux connus de tous comme Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human. Le studio appartient désormais à NetEase Games et développe Star Wars Eclipse, en plus d'éditer Under The Waves.

Mana Books, éditeur de nombreux livres consacrés à des franchises de jeux vidéo (Overwatch, Assassin's Creed, Final Fantasy, etc.) dévoile cette semaine sa première création originale, L'Art de Quantic Dream. Un livre dédié au studio français et écrit par le journaliste Jean Zeid, qui revient en images sur l'histoire de Quantic Dream, de ses débuts sur Omikron: The Nomad Soul à la conception de Star Wars Eclipse. L'éditeur détaille :

À son lancement en 1997, le studio français Quantic Dream ne sait pas encore qu'il donnera naissance à un genre novateur, porté par une technologie de pointe, qui marquera l'histoire du jeu vidéo. De The Nomad Soul au très attendu Star Wars Eclipse en passant par Heavy Rain ou Detroit: Become Human, les dessous des jeux du studio n'auront plus aucun secret pour vous. Rejoignez Jean Zeid dans ce voyage passionnant à travers plus de 25 ans de l'histoire du studio Quantic Dream. Plus de 280 pages de contenu, de nombreux dessins préparatoires jamais révélés, et d'illustrations à couper le souffle. Une rétrospective inédite pour découvrir tous les secrets derrière les créations du studio.

La date de sortie de L'Art de Quantic Dream est fixée au 3 novembre prochain chez les revendeurs habituels, vous pouvez déjà le précommander contre 39,90 € sur Amazon.

