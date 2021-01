Assassin's Creed Dynasty : un manhua prenant place dans l'univers des Assassins arrive chez Mana Books

Alors qu’Assassin’s Creed Valhalla a récemment reçu des correctifs de quêtes, le lore de la franchise va à nouveau s’enrichir. Après Assassin’s Creed : Blade of Shao Jun, Mana Books va très bientôt accueillir un manhua prenant place dans l’univers des Assassins. Ce dernier se nomme Assassin’s Creed Dynasty.

Écrit et dessiné par Xuxian Zhe et Zhang Xiao, Assassin’s Creed Dynasty vous plongera dans la Chine de l’an 755. Li E, un Assassin entraîné dans les royaumes de l’Ouest devra s’associer à des membres de la dynastie Tang afin d’arrêter An Lushan, un chef militaire partageant les idées des Templiers. En pleine guerre civile, ce dernier a monté une armée et est parvenu à prendre le pouvoir. Si vous souhaitez en savoir davantage, voici en détail le synopsis :

En Chine, durant l’an 755 de notre ère, une guerre civile éclate au sein de la prospère dynastie Tang. An Lushan, un chef militaire aux idées proches de celles des Templiers, forme une armée dissidente afin de s’emparer du pouvoir. Pris de court, l’Empire vacille et le peuple se retrouve sous le joug du tyran. Mais un assassin nommé Li E, entraîné dans les lointains et mystérieux royaumes de l’Ouest, va se dresser contre lui dans l’espoir de sauver son pays. Formant une alliance avec des fidèles de la dynastie Tang, il devra se montrer rusé et discret afin de défaire An Lushan… Voyagez au cœur d’une des plus passionnantes périodes de l’histoire chinoise dans cette aventure inédite, qui revient aux origines du conflit séculaire entre l’ordre et la liberté !

Assassin's Creed Dynasty sera disponible chez Mana Books le 11 mars prochain. Vous pouvez déjà le précommander à la Fnac pour 9,65 €.