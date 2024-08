Star Wars Eclipse : le jeu de Quantic Dream perd un membre clé de son équipe, faut-il s'inquiéter ?

Dans la catégorie des jeux annoncés sans doute beaucoup trop tôt, nous pouvons y ranger Star Wars Eclipse de Quantic Dream. Alors que Star Wars Outlaws de Massive Entertainment s'apprête à voir le jour, lui qui sera le premier jeu en monde ouvert de la licence et se déroulera entre les films L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, cet autre ambitieux projet n'a eu droit qu'à une unique bande-annonce cinématique fin 2021 et n'a plus donné signe de vie depuis. Il prendra place pendant la période de La Haute République, qui a commencé à être exploitée seulement cette année-là sous divers formats, avec récemment la série The Acolyte la mettant en avant auprès d'un plus large public. Si nous ne savons officiellement rien de plus à son sujet, nous apprenons à présent que son principal scénariste (lead writer) Adam Williams a quitté le studio.

Après avoir occupé le même rôle sur l'excellent Detroit: Become Human, il avait donc directement enchaîné avec Star Wars Eclipse. Faut-il y voir un mauvais signe pour le développement de ce jeu se voulant au moins aussi ambitieux narrativement parlant avec divers embranchements à suivre ? Pas forcément, il se peut qu'il ait tout simplement achevé sa tâche sur le projet avant de voguer vers de nouveaux horizons, mais avec les rumeurs d'un développement chaotique (qui avaient été contredites) et le silence radio, il y a de quoi se poser des questions.

Quoi qu'il en soit, Adam Williams n'a pas quitté Quantic Dream sur un coup de tête puisqu'il a fondé son propre studio comme il l'explique sur LinkedIn. Et si nous comprenons bien la tournure de sa première phrase, il aurait emmené dans son sillage d'autres développeurs de la firme, mais cela reste sujet à interprétation. Quoi qu'il en soit, nous sommes curieux de découvrir son futur projet.

Après presque 10 ans chez Quantic Dream, je pars fonder un nouveau studio – avec un groupe de designers et développeurs très talentueux. Nous ne pouvons pas en dire trop pour l’instant. Nous travaillons sur quelque chose de très innovant, de très spécial et, pour l’instant, de très secret. Plus d’informations à ce sujet bientôt. J’ai déjà pris contact avec beaucoup d’entre vous chez Quantic Dream et Lucasfilm, pour vous remercier pour tout ce qui concerne Detroit et Eclipse. Ce fut une belle aventure. Un grand merci à l’équipe, pour avoir fait ce saut avec nous – et aux investisseurs, pour avoir été les partenaires idéaux pour la prochaine aventure. Plus d’informations à ce sujet, également, bientôt. À suivre...

Espérons tout de même qu'il ne faille pas attendre plusieurs années avant d'avoir enfin du concret au sujet de Star Wars Eclipse.

