RUMEUR sur Quantic Dream : un jeu narratif drôle inspiré de The Dark Sorcerer à venir avant Star Wars Eclipse

Quantic Dream a révélé son Star Wars Eclipse lors des Game Awards 2021, mais selon les bruits de couloirs, il ne serait pas prévu avant plusieurs années. Le studio parisien aurait cependant peut-être prévu de sortir un autre jeu au développement plus avancé avant cette expérience orientée action, une idée appuyée par Tom Henderson et AccountNGT, qui avaient leaké des informations sur le projet Star Wars avant l'heure.

- Coming to PC aswell

- Based on narrative interactivity

- Medieval Fantasy

- Non-linear storyline

- Story written by David Cage

- Quantic Dream Paris is in difficulty to hire people for this game (aswell for SW: Eclipse ofc) — AccountNGT (@AccNgt) January 8, 2022

L'entreprise récemment devenue auto-éditeur plancherait également à priori sur un jeu mobile et un autre pour consoles plus classique, mené par la majorité de l'équipe depuis le bouclage de Detroit: Become Human. AccountNGT en dit plus sur ce qu'il sait de ce dernier cette semaine. D'après lui, le prochain AAA de Quantic Dream serait un jeu cross-gen (qui pourrait devenir exclusif à la next-gen suivant sa période de sortie effective), dont le scénario aurait été bouclé il y a plusieurs années, notamment par le directeur David Cage. Le projet aurait été de le lancer rapidement derrière Detroit, mais des complications et le déplacement d'une partie des effectifs sur Star Wars: Eclipse ont changé les plans.

Plus intéressant, il s'agirait encore d'un jeu narratif non linéaire à l'humour marqué, se déroulant dans un univers de medieval fantasy et directement inspiré de la démo technique The Dark Sorcerer montrée à l'E3 2013. La séquence nous faisait pour mémoire découvrir une séance d'invocation qui était en réalité un tournage de film dans un monde fantastique. Après tout, la démo Kara avait donné naissance à Detroit: Become Human (disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr), alors un tel choix de la part de Quantic Dream ne serait pas si étonnant que cela.

AccountNGT ne note pas de date ou période de sortie potentielle, mais rapporte que le studio français aurait des difficultés pour recruter de nouveaux employés pour faire avancer correctement le développement, certainement en raison de ses récentes affaires judiciaires. Ces bruits de couloirs semblent plausibles, mais en attendant une officialisation, il ne s'agit donc que de rumeurs.

Lire aussi : Quantic Dream Montréal : un nouveau studio ouvre au Québec, avec 2 grands noms à sa tête