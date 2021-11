RUMEUR sur Star Wars Eclipse : un titre, un univers et une révélation proche pour le prochain jeu de Quantic Dream

Personne ne l'avait vu venir, mais une rumeur veut que Quantic Dream développe actuellement un jeu Star Wars. Le streameur Gautoz et l'habitué des leaks Tom Henderson avaient en effet teasé le projet en septembre, en parlant d'une expérience plus orientée action que Heavy Rain, Detroit: Become Human et consorts.



Rien n'a encore filtré sur la scène officielle, mais c'est cette fois au tour de Jeff Grubb de VentureBeat de rajouter son grain de sel. Le journaliste a à son tour confirmé l'existence du projet lors du dernier podcast de Giant Bomb et a ajouté qu'il serait « annoncé bientôt [...], probablement avant la fin de l'année ». S'agit-il du jeu qui doit être présenté le 14 décembre dans le cadre du programme Bring Home the Bounty et qui pourrait être officialisé dès les Game Awards dans la nuit du 9 au 10 décembre ?



Autres détails intéressants, son titre serait selon lui Star Wars Eclipse, et même s'il n'en est pas certain, il aurait compris qu'il se déroulerait durant l'ère de la Haute République. Il s'agit d'une période antérieure de 200 ans aux évènements de La Menace Fantôme, que LucasArts exploite depuis quelques mois à travers des livres, comics et autres œuvres papier, avec pour objectif de développer un nouvel univers sans déranger la continuité des longs-métrages. Rien ne laissait présager qu'un jeu vidéo pourrait aussi prendre place durant la Haute République, mais les plans ont peut-être changé depuis, sachant que la série The Acolyte va aussi s'intégrer à cette ère.

