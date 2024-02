RUMEUR sur Star Wars : un successeur spirituel à Bounty Hunter en développement chez Respawn !

En janvier 2022, nous apprenions officiellement que Respawn Entertainment travaillait alors sur pas moins de trois projets de jeux dans l'univers de Star Wars. Depuis, Star Wars Jedi: Survivor est sorti sur PS5, Xbox Series X|S et PC, et des versions PS4 et Xbox One ont même été annoncées l'été dernier. En attendant un troisième volet qui se fera dans tous les cas sans Stig Asmussen, c'est l'un des autres jeux potentiellement en développement qui a eu droit ces derniers jours à une rumeur venant de Tom Henderson, qui devrait plaire aux fans de la série The Mandalorian.

Ce dernier a ainsi publié un article sur Insider Gaming et il y déclare que selon ses sources, un jeu à la première personne où nous incarnerions un chasseur de primes de Mandalore serait actuellement au début de son développement chez Respawn. Il prendrait place durant la période de l'Empire galactique et nous demanderait de ramener vivant ou mort des cibles de prime pour obtenir des crédits sonnants et trébuchants. Forcément, cela évoquera chez certains le classique Star Wars: Bounty Hunter de 2002, où nous avions le contrôle de Jango Fett.

En termes de gameplay, un jetpack permettrait d'effectuer des dashs horizontaux, des sauts verticaux, de glisser sous l'effet d'un boost et bien plus. Le rythme est qualifié d'effréné et jouer ainsi récompenserait le joueur, par exemple en régénérant la santé en fonction des kills successifs effectués. Tout un tas d'armes et gadgets, dont un lance-roquettes au poignet, un grappin, un viseur pour cibler les ennemis, etc. De plus, l'action prendrait place au sein de niveaux linéaires sur diverses planètes, rappelant indéniablement le jeu cité plus haut.

Enfin, la sortie de ce projet de jeu Star Wars ne serait pas pour tout de suite, avec au moins un ou deux ans d'attente. Sachant que le long-métrage The Mandalorian & Grogu est prévu pour 2026, un lancement la même année ne serait pas si fou en termes de marketing.

En revanche, s'il était fait mention au départ de Mohammad Alavi en tant que directeur créatif avant son départ de Respawn (voir son profil LinkedIn), l'article a depuis été édité pour dire qu'il aurait œuvré sur un jeu annulé dans l'univers d'Apex Legends...

Seul le temps nous dira si Respawn Entertainment compte bien sortir un tel jeu The Mandalorian et surtout s'il verra bien le jour. Si vous n'avez pas encore craqué pour Star Wars Jedi: Survivor, sachez qu'Amazon le vend à partir de 29,99 €.