Star Wars Jedi : une énorme boulette de la part d'un acteur du jeu, les fans sont ravis

Ocala, en Floride, a récemment accueilli la Comic-Con, un évènement pour tous les amateurs de pop culture qui peuvent notamment rencontrer leurs acteurs et actrices favoris. Tina Ivlev et Cameron Monaghan, qui incarnent respectivement Merrin et Cal Kestis dans les jeux Star Wars Jedi, étaient sur place pour un panel consacré aux jeux d'EA Games et Respawn.

Au détour d'une phrase, vers la 43e minute, Cameron Monaghan a clairement avoué qu'un troisième volet de la saga Star Wars Jedi était en cours de préparation dans les studios, de quoi ravir les fans ! Il a ainsi déclaré :

Nous travaillons sur un troisième (jeu) et nous sommes en train de le faire en ce moment. Ça été un grand projet et il y a eu quelques conversations jusqu'à présent, mais j'espère que lorsque tout sera dit et fait, nous pourrons nous lancer et créer quelque chose de vraiment cool.

Pour rappel, le directeur des deux premiers volets, Stig Asmussen, avait déclaré vouloir faire une trilogie autour de Cal Kestis, avant même la sortie de Star Wars Jedi: Survivor. Mais Stig a cependant quitté Respawn et Electronic Arts il y a quelques jours, laissant les fans dans l'interrogation.

Alors, Cameron Monaghan parle-t-il d'anciennes discussions, qui ne sont peut-être plus d'actualité après le départ de Stig Asmussen ? Possible. Mais l'hypothèse la plus probable serait que Respawn lance la production d'un Star Wars Jedi 3 en changeant de directeur, il recrutait d'ailleurs des développeurs pour ce projet pas plus tard que cet été.

Quoi qu'il en soit, il faudra évidemment patienter un moment avant d'avoir des informations concrètes sur ce troisième opus, Respawn doit encore porter Star Wars Jedi: Survivor sur PS4 et Xbox One, et surtout prendre son temps pour sortir un nouveau volet un peu mieux terminé que le second, qui souffrait de bugs et de problèmes de performances à sa sortie, surtout sur PC.

