Star Wars Jedi : EA confirme enfin ce que des millions de fans espéraient

Star Wars Jedi: Fallen Order et sa suite Star Wars Jedi: Survivor auront été de très bonnes surprises de la part de Respawn Entertainment. Le studio a accouché de jeux d'action et d'aventure avec des mécaniques de metroidvania très sympathiques, suivant un jeune Jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Stig Asmussen, directeur des jeux, avait annoncé vouloir faire une trilogie avec Cal Kestis, mais il a quitté Respawn et EA Games pour fonder Giant Skull.

Alors, le départ du réalisateur a-t-il signé la fin de la saga Star Wars Jedi ? Eh bien pas du tout ! Dans sa présentation destinée aux investisseurs d'EA Games, la présidente d'EA Entertainment & Technology Laura Miele a annoncé que le « chapitre final » de la série Star Wars Jedi est en développement, toujours chez Respawn Entertainment. Ce n'est pas vraiment une surprise, le studio recrutait dès l'année dernière un Senior VFX Artist pour travailler sur un jeu vidéo Star Wars Jedi. Le directeur du jeu est pour l'instant inconnu et rien ne dit que Cal Kestis sera bien le personnage principal, mais la franchise sera bien une trilogie. Cependant, l'acteur Cameron Monaghan avait dévoilé lors de la Comic Con d'Ocala qu'il était déjà en train de travailler sur un troisième jeu, Cal devrait évidemment être de retour.

Au passage, Laura Miele annonce plus de 40 millions de joueurs ont déjà suivi les aventures de Cal Kestis dans Star Wars Jedi: Fallen Order et Star Wars Jedi: Survivor, c'est un vrai succès commercial. Le second opus vient tout juste de sortir sur PS4 et Xbox One, il a également reçu un gros patch tout récemment. Vous pouvez retrouver le jeu à 49,99 € sur Amazon.