Star Wars Jedi : le directeur des jeux veut une trilogie avec Cal Kestis

Star Wars Jedi: Fallen Order aura été la bonne surprise de 2019, le titre de Respawn Entertainment aura marqué les joueurs fans de l'univers créé par George Lucas, mais également les amateurs de gameplay exigeant, le jeu proposant des combats pointus dans les modes de difficulté les plus élevés.

Les joueurs ont été au rendez-vous, et l'éditeur EA Games a lancé la production d'une suite, toujours développée par Respawn Entertainment. Star Wars Jedi: Survivor arrivera en avril prochain (oui, il a été repoussé) et nous retrouverons Cal Kestis et BD-1. Un second volet qui marquera la fin des aventures du Jedi ? Eh bien, pas forcément. Stig Asmussen, directeur des deux titres, s'est entretenu avec IGN et a avoué qu'il aimerait bien faire une trilogie avec Cal Kestis, et la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order était même déjà en discussion avant la sortie de ce premier opus.

J'ai toujours voulu voir cela comme une trilogie. Comment pouvons-nous emmener Cal et l'équipe dans de nouveaux endroits au-delà de ce que nous faisions dans le premier jeu ? Nous avions une assez bonne idée de l'époque dans lequel nous voulions que Survivor ait lieu, quels seraient les enjeux, quel serait le ton du jeu, à quoi Cal allait être confronté et comment l'équipe allait prendre cela en compte. Et il y a aussi des idées sur ce que nous pourrions faire au-delà de cela.

Par ailleurs, Stig Asmussen explique qu'il aimerait bien remplacer l'Unreal Engine 4, encore utilisé pour Star Wars Jedi: Survivor, par l'Unreal Engine 5, un moteur de jeu bien plus performant, mais ce n'est pas si simple :

Je ne vais pas dire que ça va être facile. Je veux dire, nous avons beaucoup de choses propriétaires pour lesquelles nous avons déformé le moteur pour qu'il fasse ce qu'il fait pour les jeux Jedi actuellement, et nous devrions en réorganiser une partie pour le faire fonctionner sur n'importe quel nouveau moteur.

Bien évidemment, rien n'est encore confirmé, il faudra attendre de voir si Star Wars Jedi: Survivor rencontre le succès escompté. La date de sortie de ce second volet est fixée au 28 avril 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 61,99 € sur Amazon.

