Star Wars Jedi: Survivor, la date de sortie repoussée de quelques semaines...

Les résultats trimestriels d'Electronic Arts viennent de tomber et les nouvelles ne sont pas spécialement bonnes. La première concerne le très attendu Star Wars Jedi: Survivor, qui avait fait son retour sous le feu des projecteurs lors des Game Awards, bande-annonce et date de sortie pour faire craquer les joueurs. Il était alors prévu pour le 17 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais ça, c'était avant... En effet, il a été repoussé, évidemment pour que Respawn Entertainment puisse proposer un titre de qualité bien fini dès son lancement.

Désormais, il faudra patienter jusqu'au vendredi 28 avril 2023 avant de découvrir la nouvelle aventure de Cal Kestis. Voici la traduction du message partagé à cette occasion par le studio :

Au cours des trois dernières années, l'équipe Jedi ici à Respawn a collectivement investi son cœur et son âme dans Star Wars Jedi: Survivor, et nous sommes fiers de dire que le contenu du prochain chapitre de l'histoire de Cal Kestis est complété. Nous nous concentrons maintenant entièrement sur l'étape finale : des corrections de bugs pour améliorer les performances, la stabilité, le polissage et, plus important encore, l'expérience du joueur.

Star Wars Jedi: Survivor est une réponse directe aux commentaires de notre communauté, offrant de vastes destinations à explorer, des combats et des déplacements évolués, et bien sûr, la suite de l'histoire de Cal et BD. Concevoir ce jeu a vraiment fait de nous une meilleure équipe, et nous nous sommes dépassés à tous les niveaux pour en faire la suite de Star Wars que nos fans attendent de Respawn et Lucasfilm Games.

Afin que l'équipe atteigne le niveau de qualité de Respawn, lui donner le temps dont elle a besoin et atteigne le niveau de finition que nos fans méritent, nous avons ajouté six semaines cruciales à notre calendrier de sortie. Star Wars Jedi: Survivor sera désormais lancé dans le monde entier le 28 avril.

Merci à EA et Respawn de nous avoir donné le temps d'offrir la meilleure expérience à nos joueurs, et à vous tous pour votre compréhension.

Que la Force soit avec vous,

Stig et l'équipe Star Wars Jedi